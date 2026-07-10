Ethereum : l’ETH vers 2 000 $ ? Les niveaux clés à surveiller

Cette pause intervient après un rallye de +6 % sur sept jours qui a brièvement propulsé la crypto-monnaie au-dessus de 1 800 $.

La question est désormais de savoir si cette consolidation est une phase d’accumulation ou de distribution. Deux niveaux critiques apporteront la réponse.

Le récent rebond a été alimenté par un changement mesurable du sentiment sur le marché des dérivés. Selon CoinGecko, la fourchette de prix de l’ETH sur sept jours s’est située entre 1 553 $ et 1 827 $, la reprise s’étant accélérée après que le Net Taker Volume — la différence entre les ordres d’achat et de vente sur les marchés à terme perpétuels — est repassé en territoire positif le 28 juin.

Depuis ce basculement, l’ETH a progressé d’environ +14 %.

Les ETF Ethereum au comptant (spot) aux États-Unis ont également enregistré trois jours consécutifs d’entrées nettes, selon SoSoValue, un signal de demande discret mais notable de la part des acheteurs institutionnels.

Ce contexte macroéconomique offre une base solide aux graphiques. Reste à savoir si l’analyse technique confirmera cette tendance, une équation complexifiée par l’annonce de la reprise des tensions entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient.

Prédiction du prix de l’Ethereum : l’ETH peut-il atteindre 2 000 $ ?

L’analyse du prix de l’Ethereum montre que le deuxième plus grand actif numérique se trouve dans une zone de consolidation juste au-dessus d’un support clé situé entre 1 725 $ et 1 775 $.

Selon les analyses sur TradingView, cette zone constitue une véritable ligne rouge : une clôture décisive en dessous de ce seuil viendrait « invalider la configuration haussière ».

$ETH has lost the $1,750 support zone.



A daily close below the level would be really bad for Ethereum. pic.twitter.com/E6EKo2TgAK — Ted (@TedPillows) July 8, 2026

Pour l’instant, le prix tient bon. La fourchette des dernières 24 heures (1 757 $ – 1 808 $) montre que les acheteurs défendent activement la borne inférieure à chaque repli.

Du côté des dérivés, les données sont nuancées. L’intérêt ouvert (Open Interest) est resté globalement stable durant la reprise, et le ratio de levier estimé, qui compare l’intérêt ouvert aux réserves des exchanges, n’a pas encore rebondi après sa chute de juin.

Cette situation est à double tranchant. Elle réduit le risque d’une cascade de liquidations forcées (un « leverage squeeze ») qui annulerait le rallye. Mais elle signale aussi que les traders sont prudemment haussiers sans engagement total — un optimisme prudent plutôt qu’une conviction ferme.

L’ETH a enregistré 103,1 millions de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, dont 78,4 millions de dollars provenant de positions courtes, d’après les données de Coinglass via Coinbase.

Voici le détail des scénarios possibles :

Scénario haussier : l’ETH maintient le support des 1 725 $ – 1 775 $, casse la résistance des 1 845 $ – 1 865 $ et vise la zone des 1 975 $ – 2 000 $, où l’offre historique devrait réapparaître.

l’ETH maintient le support des 1 725 $ – 1 775 $, casse la résistance des 1 845 $ – 1 865 $ et vise la zone des 1 975 $ – 2 000 $, où l’offre historique devrait réapparaître. Scénario de base : le prix consolide entre 1 725 $ et 1 850 $ pendant plusieurs jours, le temps que l’effet de levier se reconstruise et que le sentiment macroéconomique se stabilise.

le prix consolide entre 1 725 $ et 1 850 $ pendant plusieurs jours, le temps que l’effet de levier se reconstruise et que le sentiment macroéconomique se stabilise. Scénario baissier (invalidation) : une cassure nette sous les 1 700 $ ouvrirait la voie vers la zone de support inférieure à 1 625 $ – 1 650 $, remettant en cause toute la thèse de reprise.

L’analyse du support on-chain de l’ETH renforce cette lecture : le niveau de 1 750 $ n’est pas arbitraire ; il correspond à une zone d’activité historique majeure des acheteurs. Ce niveau sera à surveiller de très près ce week-end.

LiquidChain vise une croissance précoce alors que l’Ethereum teste ses niveaux

Si l’ETH à 1 750 $ représente une histoire de reprise, il s’agit d’un actif avec une capitalisation boursière de 213 milliards de dollars.

Des gains significatifs nécessitent désormais une demande institutionnelle soutenue. Pour les investisseurs cherchant une exposition asymétrique à l’écosystème Ethereum, les couches d’infrastructure sous-jacentes méritent attention.

LiquidChain (LIQUID) est un protocole de Layer 3 construit sur les réseaux Layer 2 existants pour ajouter des fonctionnalités spécialisées. Ce projet se positionne comme une couche de liquidité cross-chain fusionnant la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique.

Il agit comme un adaptateur universel pour les trois plus grands écosystèmes crypto.

Son architecture repose sur une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape et un déploiement unique (« Deploy-Once »). Cela permet aux développeurs de créer un seul contrat pour accéder simultanément aux trois réseaux, évitant ainsi de multiplier les audits et les déploiements séparés.

La prévente LIQUID est actuellement au prix de 0,01477 $ par jeton $LIQUID, avec 889 886,53 $ récoltés à ce jour.