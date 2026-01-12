Ethereum refuse la mode du capital-risque : Vitalik Buterin affirme sa vision décentralisée

Pour Résumer

Vitalik Buterin affirme qu'Ethereum refuse intentionnellement les modèles crypto centralisés promus par le capital-risque pour rester fidèle à sa mission décentralisée.

Il identifie les stablecoins comme le problème le plus difficile à résoudre, en raison de leur dépendance au dollar américain et de la concentration des données de prix.

Ethereum accepte une trajectoire plus lente et des défis techniques accrus en échange d'une véritable robustesse financière, plutôt que de poursuivre les profits rapides. .

Le refus d’une décentralisation de façade

Le message fondamental de Buterin porte sur le pouvoir et sa concentration. Il observe que beaucoup des produits crypto populaires actuels ne font que reconstruire le contrôle centralisé derrière une façade blockchain : des applications de finance sous garde, des plateformes optimisées pour la maximisation des profits, et des rails financiers étroitement gérés qui ressemblent davantage à des banques qu’à des systèmes sans permission.

En contraste, Ethereum reste optimisé autour d’une ambition originelle : réduire la dépendance envers les intermédiaires de confiance. Ce choix, soutient Buterin, rend Ethereum moins attrayant pour les investisseurs en quête de rendements rapides, mais infiniment plus fidèle à son objectif initial : donner aux individus la souveraineté sur leurs actifs et leurs activités financières. C’est un pari idéologique, non une stratégie commerciale à la mode.

Les stablecoins, révélateurs des tensions irrésolues

We need better decentralized stablecoins. IMO three problems: 1. Ideally figure out an index to track that's better than USD price

2. Oracle design that's decentralized and is not capturable with a large pool of money

3. Solve the problem that staking yield is competition… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 11, 2026

Buterin identifie les stablecoins comme l’exemple le plus clair du choc entre les ambitions de la crypto et la réalité économique. Malgré une adoption massive, la plupart des stablecoins dépendent aujourd’hui fortement du dollar américain, intégrant les suppositions du système monétaire existant directement dans l’infrastructure crypto. Cette dépendance fonctionne tant que le dollar demeure stable, mais elle crée une fragilité cachée.

Si l’inflation, les changements de politique, ou une tension structurelle frappent le dollar sur des horizons longs, les systèmes crypto construits dessus hériteront de ces faiblesse plutôt que de s’en affranchir. Pire encore, nombre de composantes sous-jacentes, particulièrement les mécanismes de données de prix, concentrent l’influence dans les mains de acteurs disposant de beaucoup de capital. Du point de vue de Buterin, cela mène la décentralisation par les cheveux : même si la chaîne de base reste sans permission, les fondations sont corrodées.

Le paradoxe du staking : quand Ethereum s’auto-sabote

Un point particulièrement inconfortable dans la réflexion de Buterin est que Ethereum pourrait se combattre lui-même. Staker l’ETH offre des rendements relativement forts et prévisibles, rendant économiquement rationnel de staker plutôt que de déployer du capital dans des expériences monétaires décentralisées. Cela crée un paradoxe : le mécanisme qui sécurise Ethereum entre en concurrence avec les efforts pour construire des stablecoins robustes et décentralisés au-dessus.

Tant que le staking reste l’usage le plus attrayant de l’ETH, les primitives financières alternatives peinent à gagner du terrain. Réduire les récompenses de staking pourrait affaiblir la sécurité du réseau. Redessiner le staking introduit de nouvelles surfaces d’attaque. Autoriser la réutilisation de l’ETH staké ailleurs augmente le risque systémique, surtout pendant les retraits nets violents. Buterin n’esquive pas cette complexité.

Pas de solution miracle, seulement des arbitrages

Buterin refuse de prétendre qu’il existe une balle d’argent. Il reconnaît plutôt que chaque solution déploie ses propres coûts. Il avertit aussi que les scénarios de stress importent plus que les conditions idéales. Les systèmes qui semblent stables durant les marchés calmes s’écroulent souvent sous une volatilité extrême, précisément lorsque la finance décentralisée est censée prouver sa valeur.

Ethereum n’est donc pas en train de perdre la course technologique ou marchande. Il fait délibérément le choix d’une trajectoire plus lente mais plus robuste. Buterin signale que Ethereum ne rivalise pas pour être l’écosystème crypto le plus rentable ou le plus rapide. Il rivalise sur la durabilité. Les systèmes mus uniquement par des incitations financières tendent à se centraliser et à extraire la valeur au fil du temps, même s’ils échelonnent rapidement. L’approche d’Ethereum accepte un progrès plus lent et des problèmes d’ingénierie plus durs en échange d’une chance à quelque chose de plus solide : un système financier qui ne dépend pas d’émetteurs de confiance, d’intermédiaires dominants, ou de capital concentré pour fonctionner.

À lire aussi :