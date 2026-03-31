La commission bancaire du Sénat prévoirait de tenir son audition de confirmation pour Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Réserve fédérale, dès la semaine du 13 avril 2026, selon un rapport de Punchbowl News publié dimanche citant deux sources proches du calendrier de la commission.

Le calendrier reste conditionné par le fait que Kevin Warsh remplisse et soumette tous les documents de divulgation requis à la commission – une condition préalable procédurale que les sources décrivent comme la principale variable rendant la date flexible.

La Maison Blanche a officiellement transmis les deux nominations de Warsh au Sénat le 30 mars 2026 — président de la Fed pour un mandat de quatre ans et gouverneur de la Fed pour un mandat de 14 ans débutant le 1er février 2026 — déclenchant le processus de confirmation face à l’échéance stricte de l’expiration du mandat de l’actuel président Jerome Powell le 15 mai 2026.

Nous soupçonnons que l’objectif d’une audition à la mi-avril soit moins une commodité de calendrier qu’une compression délibérée du calendrier de confirmation, conçue pour laisser un intervalle procédural minimal entre l’approbation de la commission et le départ de Powell — réduisant ainsi la fenêtre durant laquelle une opposition politique peut se coaliser et l’incertitude du marché sur la direction de la Fed peut s’accentuer.

BREAKING: Kevin Warsh Fed confirmation stalled as Powell probe drags on Kevin Warsh’s nomination is stuck in limbo as Sen. Thom Tillis blocks progress until the DOJ investigation into Jerome Powell is resolved. • Probe tied to $2.5B Fed renovation

• Tillis refuses to advance… pic.twitter.com/pOoiBvvVSn — MSB Intel (@MSBIntel) March 27, 2026

L’implication non évidente est d’ordre structurel : un calendrier de confirmation compressé limite la capacité d’investigation du Sénat, ce qui pourrait réduire la profondeur de l’examen appliqué à l’intention déclarée de Warsh de poursuivre ce qu’il a appelé un « changement de régime » dans la politique des taux d’intérêt et du bilan de la Fed — précisément les variables de politique auxquelles les marchés crypto sont les plus sensibles.

Kevin Warsh : Contexte de la nomination et calendrier de confirmation du Sénat

Kevin Warsh, 55 ans, est diplômé de Stanford et de la Harvard Law School. Il a été dirigeant chez Morgan Stanley avant de rejoindre l’administration Bush en tant que conseiller économique principal.

Le président George W. Bush l’a nommé gouverneur de la Réserve fédérale en 2006, faisant de lui, à l’époque, la plus jeune personne à avoir siégé au conseil des gouverneurs de la Fed.

Son mandat de 2006 à 2011 a inclus la phase aiguë de la crise financière de 2008, lui conférant une expérience institutionnelle directe des facilités de liquidité d’urgence, de l’expansion du bilan et de la coordination inter-agences qui a caractérisé la réponse à la crise — un CV que la Maison Blanche a mis en avant en le qualifiant d’« exceptionnellement bien préparé » pour ce rôle de premier plan.

Le président Trump a annoncé la nomination de Warsh le 30 janvier 2026, après des mois de spéculation publique sur un successeur faucon (hawkish) à Powell, dont la relation avec l’administration s’était visiblement tendue suite au rythme de normalisation des taux.

La soumission de la Maison Blanche au Sénat le 30 mars a activé la compétence de la commission bancaire en vertu de la loi sur la Réserve fédérale (Federal Reserve Act), qui exige la confirmation du Sénat pour le président et tous les membres du conseil.

L’audition de la commission est la première étape publique formelle ; l’approbation de la commission est suivie d’un vote en séance plénière du Sénat, un processus qui, au cours des cycles récents, a pris entre deux et six semaines, selon les priorités de calendrier et les mécanismes de blocage invoqués par certains sénateurs.

BREAKING: Senator Elizabeth Warren probes Trump’s FED nominee Kevin Warsh over Epstein links. Warsh’s name reportedly appeared on a 2010 St. Barts guest list tied to Epstein’s circle, raising questions about his past connections. Warren is now demanding a full investigation and… pic.twitter.com/WEijngzUIO — Bull Theory (@BullTheoryio) March 19, 2026

Deux sénateurs ont signalé une résistance. La sénatrice Elizabeth Warren s’est publiquement opposée à la nomination au nom de l’indépendance de la banque centrale, tandis que le sénateur Thom Tillis s’est engagé à suspendre son soutien à tout candidat à la Fed tant que le ministère de la Justice n’aura pas conclu son enquête sur Powell — une enquête ouverte par le DOJ en janvier 2026 concernant des dépenses liées à un projet de rénovation pluriannuel des bureaux de la Fed.

La posture procédurale de Tillis est particulièrement lourde de conséquences car elle opère indépendamment de l’opposition idéologique de Warren, créant une dynamique d’obstruction bipartisane qui complique le décompte des voix pour la direction républicaine du Sénat. Une majorité de la commission bancaire du Sénat est requise pour faire avancer la nomination ; une majorité simple du Sénat la confirme.

Direction de la Fed et conditions de liquidité : le mécanisme de transmission pour la crypto

L’intérêt du marché crypto pour la confirmation de Warsh n’est pas fortuit — il découle directement du mécanisme par lequel la direction de la Fed façonne l’environnement de liquidité qui a historiquement régi la trajectoire des prix à moyen terme du Bitcoin.

La chaîne de transmission fonctionne ainsi : le président de la Fed donne le ton institutionnel de la « forward guidance » (orientation prospective), qui ancre les attentes de taux, lesquelles déterminent le rendement réel des bons du Trésor à court terme, fixant ainsi le coût d’opportunité de la détention d’actifs ne produisant pas de rendement, y compris le Bitcoin.

Soon, Kevin Warsh will be the first pro-Bitcoin Chairman of the Federal Reserve.pic.twitter.com/afEBrBFeWX — Michael Saylor (@saylor) January 30, 2026

Lorsque les rendements réels se compressent, que ce soit par des baisses de taux, un assouplissement de la forward guidance ou une expansion du bilan, les capitaux affluent vers des actifs à plus haut risque et sans rendement à mesure que le coût de portage lié à leur détention par rapport aux équivalents de trésorerie diminue.

Les déclarations publiques de Warsh suggèrent une disposition politique sensiblement différente de celle de Powell.

Lors d’une apparition en juillet 2025 sur « Squawk Box » de CNBC, Warsh a déclaré que « l’hésitation de la Fed à baisser les taux » était « une faute sérieuse à leur encontre », une caractérisation qui l’établit comme plus réceptif à un assouplissement que l’actuel président — ou, à tout le moins, plus disposé à présenter la position actuelle comme un échec politique.

Son ambition affichée de « changement de régime » dans la gestion du bilan introduit une incertitude supplémentaire : si elle est interprétée comme une préférence pour une reprise de l’assouplissement quantitatif (QE) ou une voie plus lente de resserrement quantitatif (QT), les implications pour la liquidité du dollar sont expansionnistes, ce qui est historiquement corrélé à une surperformance du Bitcoin.

La dimension du dollar accentue l’effet. Une Fed perçue comme s’orientant vers une politique plus accommodante sous la pression politique — une déduction raisonnable au vu des commentaires continus de Trump sur les taux — tend à affaiblir l’indice du dollar (DXY), qui entretient une relation inverse établie avec le prix du Bitcoin.

Les marchés n’attendent pas la confirmation ; les données du CME FedWatch lors des récentes sessions reflètent déjà une probabilité plus élevée de baisses de taux en 2026, en partie par anticipation d’une Fed dirigée par Warsh adoptant une posture plus accommodante.

L’audition elle-même pourrait fonctionner comme un catalyseur pour les prix, quel que soit son résultat.

next