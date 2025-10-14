Pour Résumer

Bitcoin Hyper lève 23,5 M$ en prévente, dont une whale ayant injecté 833 000 $.

Changement de cap : certaines whales se détournent du BTC, tandis que Bitcoin Hyper capte l’attention.

Staking massif : plus d’un milliard de tokens HYPER déjà verrouillés, avec des rendements jusqu’à 50 % APY.

Face à la chute du BTC, Bitcoin Hyper s’impose comme le Layer-2 à suivre

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin glisse autour des 112 000 $. Tandis que les capitaux fuient la première crypto, l’argent intelligent se tourne vers son projet Layer-2 à la croissance la plus rapide : Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper récolte déjà 23,5 millions de dollars en prévente, dont plus de 4,5 millions sur les deux dernières semaines. De nombreux investisseurs saisissent l’opportunité de se positionner tôt sur un actif digital qui pourrait surperformer le BTC.

Bitcoin Hyper attire les capitaux en redéfinissant la manière dont BTC génère de la demande. Le projet construit un écosystème qui réinjecte de la liquidité dans Bitcoin tout en élargissant ses cas d’usage en période baissière.

La prévente reste ouverte pour l’instant, mais le rythme des contributions suggère qu’elle pourrait bientôt se clôturer. La phase actuelle se termine dans 28 heures, avec un prix de 0,013115 $ par token HYPER avant la prochaine hausse programmée.

Le marché se prépare à encaisser, mais Bitcoin Hyper continue d’attirer les capitaux

Le 10 octobre, le marché crypto subit un choc brutal : Bitcoin chute soudainement dans ce que les traders qualifient désormais de flash crash du mois. En quelques minutes, des milliards de positions à effet de levier s’évaporent, faisant plonger BTC de 122 000 $ à près de 104 000 $, avant un léger rebond.

Les plateformes d’échange peinent à suivre la volatilité, et les liquidations dépassent les 19 milliards de dollars en moins de 24 heures, l’un des mouvements les plus violents depuis mars.

D’après les analystes on-chain, un énorme short sur Hyperliquid précède l’événement. L’entité derrière cette position engrange près de 191 millions de dollars de profit grâce à l’effondrement.

Aujourd’hui, cette même adresse réapparaît avec une position short encore plus massive : 392 millions de dollars sur Bitcoin, selon LordOfAlts sur X. Le trader estime qu’il s’agit soit d’une position ultra-informée, soit du déclencheur potentiel d’un short squeeze historique.

72 hours before the biggest dump of the year, a trump insider loaded shorts on hyperliquid. After some minutes , Trump tweeted tariffs on China. Result, he made $191M profit. Now, the same entity is back with a $392M short on Bitcoin. This isn’t a coincidence, i think. This… pic.twitter.com/8R5Ibsx50u — Henry (@LordOfAlts) October 14, 2025

Cette évolution ravive les spéculations sur le prochain grand mouvement de Bitcoin. Ce qui surprend, c’est que pendant que les whales parient à la baisse sur BTC à court terme, des projets comme Bitcoin Hyper attirent les capitaux dans la direction opposée, vers l’innovation long terme bâtie sur la base de Bitcoin.

La fracture entre les positions short et les builders pourrait définir ce cycle, et Bitcoin Hyper incarne de plus en plus cette ligne de partage.

Les investisseurs misent sur le rôle de Bitcoin Hyper dans le prochain cycle BTC

Comme mentionné, Bitcoin Hyper a ajouté environ 4,5 millions de dollars à sa levée sur les deux dernières semaines, avec des achats représentant des dizaines de millions de tokens HYPER, souvent issus d’investisseurs fortunés.

Une transaction en particulier se démarque. Au lieu de shorter le marché, une whale a acheté pour environ 833 000 $ de HYPER, se positionnant massivement sur le potentiel haussier du projet.

Les investisseurs retail ont rapidement suivi, contribuant près de 1 million de dollars avant vendredi dernier, tandis qu’un flux supplémentaire de 500 000 $ est arrivé entre le week-end et lundi.

L’afflux de capitaux vers Bitcoin Hyper s’explique par ce que le projet représente : un changement structurel dans la manière dont Bitcoin pourrait générer de nouvelles sources de demande.

Les fluctuations du prix de Bitcoin, comme celles observées récemment, reflètent toujours sa double nature, à la fois réserve de valeur et actif à risque.

BTC reste très sensible aux mouvements macro : d’abord face au renforcement du dollar et aux prises de bénéfices après les sommets de janvier, puis face au retour des craintes tarifaires en avril qui ont accentué le refroidissement du marché.

Source: TradingView

Bitcoin Hyper crée une nouvelle forme de demande, fondée sur l’utilité plutôt que sur la spéculation. Bien sûr, ce changement de paradigme pourrait transformer la dynamique du marché.

Une fois lancé, le réseau servira d’écosystème pour des applications hybrides, combinant la vitesse et la puissance de traitement de Solana avec la couche de sécurité de Bitcoin. Ces apps couvriront la DeFi, le gaming et des cas d’usage concrets.

Même une faible portion de l’offre de BTC circulant dans cet écosystème pourrait avoir un impact massif sur la valorisation globale de Bitcoin.

L’activité des whales révèle une montée en puissance autour de Bitcoin Hyper

En plus de contrer la tendance du marché, la vague d’achats de whales autour de Bitcoin Hyper indique qu’un mouvement majeur se prépare.

Mais les dés sont pipés, les whales ont accès à des données que le grand public ne voit pas. Beaucoup sont des individus fortunés ou des acteurs institutionnels disposant d’une vision approfondie du marché et des projets.

Alors, lorsqu’ils réduisent leur exposition à BTC tout en renforçant leurs positions sur Bitcoin Hyper, cela en dit long sur leur perception du potentiel long terme.

Ce n’est pas le seul indice, la confiance dans le projet se reflète aussi dans le staking. Celui-ci dépasse déjà le milliard de tokens HYPER. Whales et investisseurs retail verrouillent leurs positions tôt pour bénéficier du rendement dynamique de 50 % APY, preuve d’une conviction long terme plutôt que d’une spéculation opportuniste.

Cette conviction explique en partie pourquoi les prévisions pour Bitcoin Hyper restent extrêmement haussières.

Le média crypto de référence 99Bitcoins, ainsi que des influenceurs comme Borch Crypto et Crypto Gains, évoquent un potentiel x100 pour le projet. Ils mettent en avant son rôle unique dans la création de nouvelles formes d’utilité et de demande au sein de l’écosystème Bitcoin.

Nagez avec les whales avant la clôture de la prévente

Ceux qui façonnent réellement les récits dans la crypto savent distinguer les opportunités authentiques du bruit ambiant. Heureusement, le marché laisse des traces, et en suivant les whales, vous voyez clairement où se dirige l’argent intelligent.

Pour les rejoindre, vous pouvez encore participer à la prévente de Bitcoin Hyper et acheter des tokens HYPER directement sur le site du projet, en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même une carte bancaire.

Pour une expérience optimale, Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin du marché. HYPER figure déjà dans la section Upcoming Tokens, ce qui facilite l’achat, le suivi et le claim une fois le projet lancé.

Restez connecté à la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X pour suivre les dernières annonces.

Consultez le site officiel de Bitcoin Hyper pour tous les détails :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.