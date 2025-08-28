G-Token : l’épargne nationale thaïlandaise prend une forme numérique

Pour Résumer

La Thaïlande lance le G-Token, une obligation numérique adossée au baht, avec une émission inaugurale de 153 millions de dollars.

Accessible dès 3 $, ce programme démocratise l’investissement public, offrant sécurité étatique, rendements attractifs et transparence grâce à la blockchain.

Soutenu par KuCoin Thailand, le projet allie innovation financière et régulation stricte, ouvrant la dette publique nationale aux investisseurs mondiaux.

Un programme inédit et soutenu par l’État

Le ministère thaïlandais des Finances a lancé le G-Token, une obligation numérique équivalente à un actif du monde réel adossé au baht. Le projet s’inscrit dans le cadre légal de la Public Debt Management Act, garantissant une sécurité identique aux obligations d’État classiques. L’émission inaugurale atteint 5 milliards de bahts, soit environ 153 millions de dollars. Alors, cela correspond à un volume significatif pour une première opération.

Ces obligations numériques assurent un remboursement garanti avec intérêts, sur un modèle plus attractif que les dépôts bancaires traditionnels. La participation est rendue accessible dès 100 bahts (≈3 $). Ainsi, cela abaisse considérablement les barrières à l’investissement souverain. Le ministre des Finances, Pichai Chunhavajira, a confirmé que ces titres seraient adossés en totalité au baht, avec un ratio 1:1 garanti.

KuCoin au centre de l’innovation thaïlandaise

La plateforme KuCoin Thailand, régulée localement, pilote les souscriptions, les rachats et la cotation des nouveaux titres numériques. Elle s’associe avec XSpring Digital, SIX Network et Krungthai XSpring pour encadrer la gestion opérationnelle du programme G-Token.

Un déploiement international est envisagé, sous réserve d’approbation réglementaire, afin d’attirer de nouveaux investisseurs mondiaux. Le PDG de KuCoin, BC Wong, souligne que ce projet vise à rapprocher la finance traditionnelle des opportunités offertes par la blockchain. L’initiative bénéficie d’un positionnement stratégique : soutenir l’épargne nationale tout en ouvrant la dette publique aux marchés digitaux.

Les avantages clés pour les épargnants locaux

Le G-Token introduit une démocratisation sans précédent des investissements publics pour les citoyens thaïlandais. Les rendements surpassent les taux bancaires, ce qui attire particulièrement les ménages confrontés à une épargne peu rémunératrice.

L’initiative s’accompagne d’un objectif politique clair : diversifier les sources de financement et renforcer la confiance des petits investisseurs.

Les points forts du programme G-Token

Accessibilité : participation dès 3 $, contre plusieurs milliers pour les obligations classiques ;

: participation dès 3 $, contre plusieurs milliers pour les obligations classiques ; Sécurité : titres garantis par l’État, remboursés en baht, ratio 1:1 ;

: titres garantis par l’État, remboursés en baht, ratio 1:1 ; Attractivité : rendements supérieurs aux taux d’épargne bancaire nationaux ;

: rendements supérieurs aux taux d’épargne bancaire nationaux ; Innovation : infrastructure blockchain favorisant transparence, rapidité et contrôle des transactions.

Un projet inscrit dans une dynamique plus large

Empires rose and fell. Gold stayed. Forged in the stars, trusted for millennia—now portable, divisible, and digital. XAU₮ by Tether: real gold, on-chain. The store of value for all time.#TetherGold #XAUT pic.twitter.com/RDC9rs1Q3m — Tether Gold (@tethergold) August 8, 2025

Ce n’est pas la première expérimentation blockchain du pays, qui a récemment introduit le Tether Gold (XAUT) via l’exchange Maxbit. La Thaïlande a aussi lancé le TouristDigiPay, permettant aux touristes de convertir leurs cryptomonnaies en bahts pour les dépenses locales. Le pays combine incitations fiscales, dont une exonération sur les plus-values crypto pendant cinq ans, et régulation stricte des plateformes.

En juin, la SEC thaïlandaise a sanctionné plusieurs exchanges non autorisés, réaffirmant sa volonté de protéger les épargnants particuliers. Ainsi, la Thaïlande avance simultanément sur deux fronts : innovation financière et encadrement rigoureux des marchés numériques.

