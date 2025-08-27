Ces Altcoins vont affoler le marché en septembre

Pour Résumer

XRP et Solana visent x10 en septembre.

Bitcoin stagne à 113 000 €.Altcoins dopent le bull run 2025.

Altcoins stars : XRP et Solana en tête

Les altcoins font vibrer le marché. XRP, à 3,65 €, pourrait bondir à 36,50 € en septembre, soit un x10, boosté par l’adoption bancaire et un ETF spot imminent.

Par ailleurs, après une hausse de 16 % en août, XRP consolide près de 3,04 €, avec un support à 2,87 €. Effectivement, Solana, à 184 €, explose avec 1,3 million d’adresses actives et 700 000 TPS via Alpenglow.

Grok prédit un x10 à 1 840 € d’ici fin 2025. Par ailleurs, les upgrades réseau et 475 millions d’euros via Pump.fun au Q1 soutiennent ce momentum.

La domination Bitcoin chute à 52,8 %, avec l’Altcoin Season Index à 79, dépassant 75. Effectivement, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens. Par ailleurs, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Effectivement, Bitcoin Hyper, à 0,012 775 € en prévente, lève 11,93 millions d’euros avec un APY staking de 5 514 %. Sa solution Layer-2 pour BTC séduit, mais la volatilité inquiète.

Par ailleurs, les ETF Solana, à 95 % d’approbation, injectent des milliards. Ce rallye s’aligne sur le bull run post-halving 2024. Effectivement, XRP et Solana mènent ce septembre fou.

Sui et autres prêts à exploser

Sui vole la vedette. À 2,18 €, Sui pourrait x10 à 21,80 € en septembre, grâce à ses frais bas de 0,01 € et 1 milliard d’euros en stablecoins.

Par ailleurs, son écosystème BTCFi et vitesse attirent les devs, avec 3 200 développeurs actifs. Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), domine la DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Par ailleurs, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Effectivement, Hedera, à 0,15 €, brille avec son hashgraph pour 10 000 TPS. Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Par ailleurs, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, boostent l’optimisme.

Perspectives : un septembre fou pour les altcoins

Ce bull run change tout. Une domination Bitcoin sous 50 % libère 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et XRP 7 € d’ici décembre.

Les ETF altcoins, attendus en Q3, injectent 2 milliards d’euros. Effectivement, des upgrades comme Pectra pour Ethereum à 4 214 € (+24,9 %) soutiennent le momentum.

Par ailleurs, les institutionnels accumulent, avec 1,5 milliard d’euros en ETF. Par ailleurs, les whales, avec 1,1 million d’adresses BTC actives, poussent le FOMO.

Ce signal d’Altseason brûle, mais exige vigilance face aux corrections macroéconomiques. Effectivement, septembre marque un tournant.

Par ailleurs, les volumes DeFi explosent. Ces altcoins promettent des sommets, mais la prudence reste clé.

