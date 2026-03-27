GameStop (GME) a confirmé avoir conservé la totalité des 4 710 Bitcoins de sa trésorerie, évalués à environ 368,4 millions de dollars au 31 janvier 2026, mettant fin à deux mois de spéculations sur une vente massive déclenchées par un transfert onchain vers Coinbase Prime.

Cette révélation, contenue dans le rapport annuel 10-K déposé mardi auprès de la Securities and Exchange Commission, clôt officiellement l’incertitude qui planait sur la position Bitcoin de GME depuis janvier.

Cette confirmation retire 4 710 BTC du pool de jetons que le marché considérait comme une offre potentielle à la vente — une distinction qui revêt un poids structurel au moment où le positionnement institutionnel sur le Bitcoin reste sous surveillance dans un contexte de volatilité accrue du marché.

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Déclaration de GameStop sur le Bitcoin : ce que révèle le document

Le rapport 10-K, soumis à la SEC mardi, révèle que GameStop a mis en gage 4 709 de ses 4 710 BTC — soit 99,98 % de ses avoirs totaux — comme garantie sur Coinbase Prime dans le cadre d’une stratégie de calls couverts (covered-call) exécutée en janvier. Le seul Bitcoin restant n’est pas engagé.

Le document résout directement les spéculations qui ont éclaté lorsque des analystes onchain ont signalé le transfert intégral des Bitcoins de GameStop vers Coinbase Prime comme un précurseur potentiel d’une liquidation.

₿ITCOIN: GAMESTOP CONVERTS $368M $BTC HOLDINGS INTO OPTIONS INCOME PLAY @GameStop's $GME $420 million bitcoin transfer earlier this year was not an exit, but it's not holding the coins anymore either. In its annual report filed Tuesday, they revealed that 4,709 BTC (all but 1… pic.twitter.com/VUsmaR5Z8y — BSCN (@BSCNews) March 26, 2026

Dans le cadre de cette structure de calls couverts, GameStop a vendu des options d’achat à court terme avec des prix d’exercice compris entre 105 000 et 110 000 dollars, arrivant à échéance ce vendredi.

Cette stratégie permet à GameStop de percevoir des primes d’options tout en conservant ses Bitcoins si ces contrats expirent sans être exercés, comme ce fut déjà le cas pour certains en janvier. Le rapport 10-K enregistre un gain non réalisé de 2,3 millions de dollars et un passif de 700 000 dollars liés aux positions d’options ouvertes.

Étant donné que Coinbase Prime, en tant que contrepartie, détient le droit de réhypothéquer les jetons mis en gage, GameStop a décomptabilisé les actifs de son bilan, les remplaçant par une créance d’actifs numériques.

Ce traitement comptable, et non une vente, est ce qui a provoqué la disparition de la position des classements standards de trésorerie Bitcoin, faisant passer GameStop de la 21e à la 190e place dans les données de BitcoinTreasuries. Les jetons n’ont jamais été vendus.

Trésorerie Bitcoin de GameStop : une conviction d’entreprise dans un cadre de vente au détail traditionnel

Le conseil d’administration de GameStop a autorisé le Bitcoin comme actif de réserve de trésorerie en mars 2025 — une décision notable en partie parce qu’elle émanait d’un détaillant de jeux vidéo physique historique confronté à un déclin structurel de son cœur de métier.

Cette initiative a suscité des comparaisons avec le modèle de Strategy, bien que la position de 4 710 BTC de GameStop ne représente qu’une fraction des avoirs de Strategy et ait été abordée avec beaucoup plus de prudence, la société s’étant maintenue à un peu plus de 4 700 BTC jusqu’au troisième trimestre 2025 sans augmenter significativement son allocation.

(Source : TFTC)

Le recours aux calls couverts suggère que GameStop traite le Bitcoin non pas comme une réserve passive, mais comme un actif générateur de rendement — un déploiement plus sophistiqué qu’un simple achat et conservation.

Cette distinction est importante pour la manière dont la position est interprétée par les analystes institutionnels évaluant GME comme une action « proxy » de la crypto. Les actions GME sont en hausse de 14 % depuis le début de l’année 2026, reflétant en partie la trajectoire du prix du Bitcoin et la dissipation de l’incertitude liée à une possible vente.

Le document ne précise pas le coût d’acquisition moyen de GameStop, laissant ouverte la question de la rentabilité à la valeur de marché. Ce qu’il confirme, c’est que la conviction du conseil d’administration de mars 2025 ne s’est pas inversée.

Les investisseurs surveilleront désormais les résultats du premier trimestre de l’exercice 2026 de GameStop, attendus vers juin 2026, pour quantifier les revenus des calls couverts, tout changement dans l’allocation BTC, et voir si l’entreprise poursuit ses activités d’acquisition qui ont également contribué à la hausse de l’action depuis le début de l’année. Le prochain cycle de publication, et non l’actuel, déterminera si la stratégie Bitcoin de GameStop s’intensifie ou se maintient à son échelle prudente actuelle.

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