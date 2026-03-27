Une action de groupe relancée devant la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie cible Nvidia Corporation.

Le fabricant de puces est accusé d’avoir systématiquement classé de manière erronée et occulté les revenus des processeurs graphiques (GPU) issus du minage de cryptomonnaies, déformant ainsi la composition de son segment gaming auprès des investisseurs durant l’une des périodes les plus volatiles des marchés d’actifs numériques.

La plainte, opérant sous l’affaire initialement intitulée In re NVIDIA Corp. Securities Litigation (Affaire n° 21-cv-02899), allègue des violations de la section 10(b) du Securities Exchange Act de 1934 et de la règle 10b-5 qui en découle, avec des demandes de responsabilité pour les personnes exerçant un contrôle contre le PDG Jensen Huang au titre de la section 20(a).

L’action de groupe a été rétablie le 15 janvier 2026, suite à des rejets antérieurs pour des motifs procéduraux en 2022.

L’affaire se situe à une intersection inconfortable pour une entreprise qui s’est depuis transformée en fournisseur d’infrastructure dominant pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Nous soupçonnons que la relance de ce procès, bien que ses perspectives immédiates soient procéduralement limitées, forcera un nouvel examen de la manière dont les entreprises de matériel informatique cotées en bourse, ayant historiquement une exposition matérielle à la crypto, ont structuré leurs publications par segment — une question que les régulateurs n’ont pas encore résolue avec une clarté contraignante.

Pour les détenteurs institutionnels d’actions Nvidia et les responsables de la conformité chez les fabricants de GPU concurrents, cette nouvelle plainte ne peut être simplement balayée comme un bruit de fond du passé.

La question structurelle qu’elle soulève — à savoir si le regroupement des ventes de matériel liées à la crypto sous des labels de gaming grand public constitue une fausse déclaration matérielle — a des applications bien au-delà du cycle de résultats 2017-2018 de Nvidia.

Action de groupe Nvidia Crypto : au cœur des allégations de divulgation

La plainte se concentre sur les rapports de résultats de Nvidia durant les trimestres fiscaux s’étendant de fin 2017 à début 2018, lorsque la demande de minage de cryptomonnaies — en particulier pour l’Ethereum — a dopé les ventes de GPU de manière extraordinaire.

Les plaignants affirment que Nvidia a qualifié la majeure partie de cette demande de revenus provenant du gaming au lieu de l’isoler dans une catégorie distincte liée au minage, présentant ainsi aux investisseurs une image des revenus artificiellement stable et diversifiée pendant une période où la demande sous-jacente dépendait fortement des cycles.

A U.S. federal court ruled that a lawsuit against Nvidia and CEO Jensen Huang over alleged concealment of crypto mining-related GPU revenue can proceed as a class action, covering investors between Aug. 10, 2017 and Nov. 15, 2018; plaintiffs claim Nvidia hid over $1 billion in… pic.twitter.com/fIv50rmP9J — Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 26, 2026

Selon la plainte, les données internes de Nvidia auraient identifié environ 155 millions USD de ventes de GPU attribuables au minage au cours du quatrième trimestre 2017, lesquelles n’ont pas été divulguées séparément.

Lorsque Nvidia a reconnu une demande de minage « élevée » lors de l’appel sur les résultats de ce trimestre, les plaignants soutiennent que cette caractérisation était délibérément vague — calibrée pour éviter de déclencher le type d’analyse de risque sectoriel qu’une ligne de revenus de minage matérielle aurait provoquée.

La période couverte concerne les investisseurs ayant détenu des actions Nvidia entre janvier 2018 et novembre 2018, une fenêtre englobant le pic du super-cycle des GPU crypto et son effondrement ultérieur.

La théorie juridique repose sur la norme classique de déclaration trompeuse ou omission matérielle sous la règle 10b-5 : Nvidia aurait fait des déclarations sur la composition de ses revenus qui étaient trompeuses au regard de ce que la direction savait prétendument, et les investisseurs se seraient appuyés sur ces déclarations à leur détriment lorsque la demande liée au minage s’est évaporée et que les prévisions de revenus gaming de Nvidia ont été révisées brusquement à la baisse.

Le « scienter » — l’élément d’intention ou de mépris insouciant requis par le Private Securities Litigation Reform Act (PSLRA) — est invoqué à travers des communications internes qui, selon les plaignants, démontrent la connaissance par les dirigeants de la concentration des revenus de minage.

Le droit de la divulgation des titres et le problème des revenus crypto

L’affaire Nvidia n’est pas apparue dans un vide réglementaire. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a signalé, depuis au moins 2018, que les sociétés cotées tirant des revenus substantiels d’activités liées aux cryptomonnaies ont des obligations de divulgation accrues selon le règlement S-K, spécifiquement l’exigence que le rapport de gestion (MD&A) identifie les tendances ou incertitudes connues susceptibles d’avoir un impact matériel sur les revenus.

L’enquête de la SEC en 2018 sur les publications de Nvidia, qui ne s’est pas soldée par une mesure d’exécution formelle, a néanmoins établi que l’agence considérait l’opacité des revenus de minage comme une préoccupation réelle en matière de conformité.

Des litiges analogues ont produit des résultats mitigés.

Dans des affaires impliquant d’autres entreprises technologiques et de semi-conducteurs où des revenus provenant de segments à la demande volatile auraient été fondus dans des catégories stables, les tribunaux ont généralement exigé que les plaignants franchissent une barre élevée en matière de « scienter » selon les normes de procédure renforcées du PSLRA.

Les standards du Neuvième Circuit, qui régit ce dépôt, ont historiquement exigé des allégations précises de comportement fautif conscient ou de mépris imprudent, et pas seulement que les dirigeants savaient que le minage était un contributeur important aux revenus.

Les rejets précédents en 2022 reposaient en partie sur ce seuil, et la pérennité de la plainte relancée dépendra de la capacité des nouvelles preuves documentaires rassemblées entre-temps à franchir cette étape.

L’architecture globale de divulgation pour les entreprises publiques liées à la crypto reste fragmentaire. Comme l’ont démontré de récentes décisions de tribunaux fédéraux concernant les publications des plateformes crypto, les tribunaux sont de plus en plus appelés à définir où s’arrête l’activité commerciale générale et où commence la divulgation des risques spécifiques à la crypto — une ligne que la SEC a esquissée sans toutefois la tracer avec une précision réglementaire.

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