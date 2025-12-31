Gemini AI désigne 3 cryptomonnaies à fort potentiel pour profiter du Bull Run en 2026

Gemini AI parie sur 2026 grâce au retour de la liquidité, à l’effet post halving et à une adoption institutionnelle devenue concrète. L’IA note aussi une offre plus rare sur les plateformes centralisées, alors que la demande reste prudente et attend un signal macro. Dans ce contexte, elle privilégie des projets déjà utilisés, mais encore sous valorisés, plutôt que des promesses marketing difficiles à vérifier.

Pepenode : un jeu de simulation à fort potentiel

Pepenode combine GameFi et meme coin via un Mine To Earn pensé comme un jeu de gestion et d’optimisation. Le joueur construit des installations virtuelles, choisit ses améliorations, gère ses priorités, et maximise l’efficacité de ses nodes sur la durée. L’objectif est d’éviter le farming inflationniste, en imposant une économie interne cohérente.

La prévente entre dans sa dernière ligne droite avec environ dix jours restants, et viserait le 9 janvier 2026 si rien ne change. Le prix communiqué tourne autour de 0,0012161 $ par PEPENODE et progresse par paliers automatiques à chaque round, sans action manuelle.

Actuellement, le projet a levé plus de 2,5 millions de dollars. Il est difficile de dire comment va évoluer ce projet. Pour le moment, aucun produit n’est testable et le succès d’un tel projet dépendra à la fois de son adoption, du contexte globale, mais aussi de l’efficacité de son marketing.

Chainlink : pas de DeFi sans oracles

Chainlink relie les smart contracts à des données fiables et à des systèmes hors chaîne, indispensables pour stablecoins, lending, dérivés et marchés tokenisés. Sans oracles robustes, une seule donnée erronée peut provoquer des liquidations et des cascades, puis contaminer plusieurs protocoles en quelques minutes.

Gemini retient surtout CCIP, un standard d’interopérabilité conçu pour déplacer données et actifs entre réseaux avec moins de risques. L’IA estime que la tokenisation a besoin de standards, et les travaux avec Swift et plusieurs institutions vont dans ce sens. Fin décembre 2025, LINK évolue autour de 12,4 $, avec une capitalisation proche de 8,8 milliards.

Sur le plan marché, LINK a consolidé une grande partie de 2025, ce qui a érodé la patience des particuliers et réduit la spéculation. Dans un bull run 2026, Gemini défend un scénario 25 à 60 $ si la liquidité revient et si CCIP gagne de la traction.

Aave : le pilier de la finance décentralisée

Aave est un marché de prêt non custodial, où l’on fournit de la liquidité pour gagner un rendement ou l’on emprunte contre collatéral. Quand le levier revient, Aave capte naturellement une part importante des volumes et des frais liés au crédit onchain, surtout sur les stablecoins.

Fin 2025, la fin d’une longue enquête américaine close sans poursuites retire un surplomb réglementaire et améliore la lisibilité du risque. Aave pousse aussi GHO, son stablecoin, dont la circulation approche les 495 millions, ce qui peut renforcer la capture de valeur si l’adoption progresse.

Sur le marché, AAVE évolue autour de 150 $, pour environ 15,3 millions de tokens en circulation et une capitalisation proche de 2,3 milliards. Gemini vise un scénario central 250 à 450 $ en 2026, renforcé par V4 et par des discussions autour de produits de type ETF.

