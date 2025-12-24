Stablecoins et zone euro en 2025 : usage limité, vigilance accrue

En novembre 2025, la European Central Bank (BCE) publiait un rapport sur les stablecoins : malgré un marché mondial en plein essor, leur usage dans la zone euro reste modeste, et les risques systémiques ne sont pas écartés. Cette mise en garde vient rappeler que les stablecoins sont devenus un pilier de la finance crypto, mais que leur intégration dans les circuits monétaires traditionnels pose encore de nombreuses questions.

Un rôle surtout cantonné au trading crypto

Le rapport de la BCE souligne que, pour l’instant, les stablecoins servent essentiellement aux échanges de cryptomonnaies. Ils ne sont pas massivement utilisés pour des paiements dans l’économie réelle ou pour des dépôts de longue durée.

European Central Bank

D’après les estimations du document, l’adoption des stablecoins dans les transactions quotidiennes reste faible dans la zone euro. Les flux ne sont pas suffisants pour constituer une alternative crédible aux dépôts bancaires ou aux moyens de paiement traditionnels.

European Central Bank

Cette réalité modère les débats souvent agités autour d’un bank run via stablecoins. Pour l’instant, la migration massive des dépôts bancaires vers des stablecoins n’a pas été observée dans l’Union.

Un marché global en expansi, mais dominé par le dollar

En dépit de leur usage limité en Europe, les stablecoins atteignent des niveaux record à l’échelle globale. La capitalisation totale des stablecoins dépasse aujourd’hui plusieurs centaines de milliards de dollars, une dynamique qui attire l’attention des régulateurs et des investisseurs.

Ce constat a des implications géopolitiques. Dans un récent article, un ancien haut‑responsable de la BCE alertait sur les dangers liés à la domination des stablecoins adossés au dollar, estimant que cela pourrait fragiliser la souveraineté monétaire de la zone euro.

Cette dépendance au dollar alerte les institutions européennes : en cas de crise, une fuite vers des stablecoins dollar‑backed pourrait avoir des conséquences lourdes, tant pour la stabilité financière que pour le rôle de l’euro.

Un cadre réglementaire (MiCA) mais des incertitudes persistantes

L’intégration du cadre MiCA (Markets in Crypto‑Assets) offre un cadre légal pour encadrer les stablecoins en Europe : réserves, audits, transparence, obligations de fonds. Cela représente un progrès par rapport à la zone grise antérieure.

Pour autant, la BCE sonne la vigilance : si la croissance des stablecoins se poursuit, les risques liés aux runs, à la dollarisation numérique, et à la sortie massive de dépôts bancaires ne pourront être ignorés. Cela pose la question de l’équilibre entre innovation, adoption et stabilité monétaire.

Par ailleurs, aujourd’hui, la présence de stablecoins adossés à l’euro demeure marginale, ce qui limite leur utilité dans la zone euro et les rend dépendants de l’évolution de stablecoins dollar‑backed.

Quid de 2026 ?

Début 2026, les stablecoins sont bien installés dans l’écosystème crypto mondial, mais leur rôle dans la zone euro reste limité. La régulation européenne a posé les bases d’un cadre plus sécurisé, mais les défis (usage réel, souveraineté monétaire, dépendance au dollar, risques de sortie massive) subsistent.

Les prochains mois seront déterminants : soit les stablecoins euro‑compatibles émergent massivement, soit l’Europe reste spectatrice d’un marché global structuré autour du dollar.

