Le Luxembourg mise sur le Bitcoin, une première en Europe

Pour Résumer

Le FSIL luxembourgeois alloue 1 % de son portefeuille au Bitcoin via des ETFs, soit plus de 7 millions d’euros.

Le pays ambitionne de devenir un hub européen de la fintech et des crypto-actifs.

Cette décision audacieuse positionne le Luxembourg comme pionnier, malgré les risques de volatilité.

Le Luxembourg entre dans la course aux cryptos

Le petit État, connu pour sa prudence financière, fait un pari audacieux sur les cryptomonnaies. Une geste secoue déjà les marchés et interpelle l’Europe entière.

La nouvelle est tombée lors de la présentation du budget 2026 par le Ministre des Finances, Gilles Roth. Le FSIL, l’entité qui gère une partie de la richesse nationale, a décidé d’allouer 1 % de son portefeuille aux cryptomonnaies.

Pour donner un ordre de grandeur, le fonds souverain possédait 887 millions de dollars d’actifs (chiffre de juin 2025). L’allocation représente ainsi plus de 7 millions d’euros d’exposition initiale au marché crypto.

L’exposition sera prise via des ETFs (fonds négociés en bourse) spécialisés. Ce choix a été confirmé par Bob Kieffer, le Directeur du Trésor. Il a expliqué que l’utilisation de ces types de fonds permet d’éviter les risques opérationnels liés à la détention directe de l’actif.

Parallèlement, les entrées en ETF Bitcoin ont explosés récemment en raison d’une forte demande institutionnelle, affichant un flux record. Selon lui, la décision s’inscrit dans une politique d’investissement révisée en juillet 2025.

Celle-ci autorise jusqu’à 15 % du portefeuille du FSIL dans des investissements alternatifs. L’allocation au Bitcoin est donc mesurée, mais elle envoie un message clair sur le potentiel de cette classe d’actifs.

Le futur hub européen ?

Cette décision n’est pas uniquement financière. En effet, elle fait partie d’une stratégie globale du Luxembourg pour devenir un hub européen de la FinTech et des cryptoactifs.

D’ailleurs, le pays attire de plus en plus d’entreprises cryptographiques, notamment grâce aux licences MiCa. La réglementation qui permet d’opérer légalement dans toute l’Union européenne. Bien que d’autres pays européens aient proposé qu’ESMA devienne l’autorité centrale de régulation des cryptos.

L’investissement dans les ETF Bitcoin permet au Luxembourg de rejoindre l’essor autour de ces nouveaux produits financiers. Ces fonds ont déjà attiré plus de 168 milliards de dollars d’investissements mondiaux. Cette décision renforce la position du Grand-Duché en tant que leader dans le domaine de la finance numérique en Europe.

Pour Laurent Mosar, député CSV, cette initiative est une excellente nouvelle pour le secteur des cryptoactifs. Elle positionne le Luxembourg comme un pionnier européen et envoie un signal fort aux investisseurs institutionnels.

Suivre une tendance mondiale avec prudence

Le Luxembourg s’inscrit dans une dynamique mondiale. Plusieurs fonds souverains à travers le monde ont déjà pris position sur le Bitcoin.

Parmi eux se trouve le fonds norvégien ou certains fonds d’Asie et du Moyen-Orient. Même le Royaume-Uni et la Finlande détiennent des bitcoins. Par ailleurs, la Banque centrale tchèque envisage un transfert de plusieurs milliards d’euros vers le bitcoin.

En revanche, cette tendance ne va pas sans inquiétudes, bien qu’il ait dernièrement un nouvel ATH record.

Le Bitcoin reste un actif volatil et son intégration dans des fonds publics pose des questions sur la stabilité financière à long terme, surtout en période de turbulences économiques mondiales. Certains experts craignent qu’une surexposition aux cryptos puisse fragiliser des réserves stratégiques nationales.

