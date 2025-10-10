Aster face à la tempête, le DEX joue son avenir

Pour Résumer

Des ventes massives de 12 millions $ par un whale ont fait chuter Aster de 11 %.

DeFiLlama a retiré le DEX pour soupçons de wash-trading.

Aster tente de rebondir via des intégrations à l’écosystème Binance.

Une ascension stoppée net par la défiance

Aster a vu son cours plonger à 1,76 $ après une vente de 12 millions $ par un whale, provoquant une chute immédiate d’environ 11 %. Pourtant, dans le même temps, les traders particuliers ont accumulé pour près de 16,7 millions $, signe d’un marché divisé entre méfiance et opportunisme. Cette chute est survenue après le retrait du projet par DeFiLlama.

La plateforme avait détecté des corrélations anormales entre les volumes rapportés d’Aster et ceux de Binance. Les données affichaient jusqu’à 36 milliards $ de volume quotidien, un chiffre totalement incohérent avec l’activité on-chain réelle. Celle-ci ne comptait qu’environ 34 000 transactions par jour.

Dans le même temps, Binance a annoncé son “Builder Fund” d’un milliard de dollars, destiné à soutenir des projets d’infrastructure. Aster serait, selon plusieurs sources, pressenti pour en faire partie, ce qui renforcerait son financement et sa visibilité.

DeFiLlama a été catégorique : les volumes d’Aster étaient “quasi identiques” à ceux de Binance sur certaines paires. Un schéma improbable sans corrélation directe entre les deux plateformes.

Ce retrait brutal des données publiques a déclenché une vague de ventes chez les gros porteurs. L’un d’eux a même réalisé une sortie spectaculaire, liquidant 133 millions $ de tokens à lui seul.

Le nom du fondateur de Binance, CZ, a aussi été associé à Aster après un simple tweet évoquant le DEX, suffisant pour déclencher une vague d’achats et de spéculations.

Autre point qui entretient l’intérêt : Aster générerait jusqu’à 15 millions $ de revenus par jour, contre 3 millions $ pour Hyperliquid, son principal concurrent. Ces chiffres, bien qu’impressionnants, restent à vérifier, mais ils nourrissent le fantasme d’un DEX plus rentable que ses rivaux.

Une épée de Damoclès nommée “unlock”

L’avenir immédiat d’Aster se jouera peut-être le 17 octobre 2025, date d’un déblocage de 183 millions de tokens, soit environ 11 % de l’offre totale. En valeur actuelle, cela représente 325 millions $ de pression vendeuse potentielle. Les développeurs envisagent un vesting partiel pour amortir le choc, mais aucune décision définitive n’a encore été annoncée.

Si ce déblocage est mal géré, le prix pourrait retomber sous 1,50 $, voire plus bas selon les projections techniques. À l’inverse, un maintien du support entre 1,60 $ et 1,80 $ pourrait déclencher un rebond vers 2,50 $, zone identifiée comme premier objectif haussier crédible.

En somme, Aster joue gros, mais rien n’est encore perdu. Le projet avance sur une ligne de crête, entre soupçons et promesses, mais garde un atout majeur : une communauté qui ne lâche pas.

Si la transparence revient et que Binance confirme son intérêt, le DEX pourrait bien transformer la tempête actuelle en tremplin. Dans la crypto, après tout, les comebacks sont souvent les plus spectaculaires.

À lire aussi :