Pour Résumer

Gemini, la plateforme des jumeaux Winklevoss, se prépare à entrer en bourse.

L’entreprise traverse des pertes importantes mais conserve des ambitions claires avec une stratégie de diversification et de croissance.

Le marché des crypto-monnaies reste attractif grâce à la concurrence et à un climat réglementaire favorable.

Gemini se prépare à entrer en bourse

Gemini, la plateforme de crypto-monnaie fondée par les jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss, a officiellement déposé sa demande d’introduction en bourse auprès de la SEC.

La société prévoit une inscription à la bourse du Nasdaq sous le ticker GEMI. Cette phase représente un point de basculement significatif pour le marché des actifs numériques. Effectivement, l’introduction en bourse se produit à un moment où les investisseurs manifestent un nouvel intérêt pour les crypto-monnaies.

Source : SEC

Cette tendance est encouragée par des modifications réglementaires bénéfiques et une remontée des prix des actifs numériques.

Des pertes significatives mais des ambitions claires

Les documents financiers révèlent que Gemini traverse une période difficile. Au premier semestre 2025, l’entreprise a enregistré une perte nette de 282,5 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 67,9 millions de dollars.

L’année précédente, la société avait perdu 41,4 millions de dollars sur 73,5 millions de revenus. Ces chiffres montrent que la baisse des volumes de transactions et l’augmentation des coûts opérationnels pèsent sur la rentabilité.

Cependant, Gemini prévoit de lever des fonds pour rembourser ses dettes et renforcer sa trésorerie. Par ailleurs, Goldman Sachs et Citigroup conduisent l’opération.

La trajectoire des Winklevoss et la stratégie de Gemini

Depuis sa création en 2014, Gemini s’est concentrée sur la conformité et la sécurité. La plateforme a fait face à plusieurs crises, y compris l’effondrement de FTX et des soucis liés à son programme de prêts.

Ces événements ont conduit à un accord d’un milliard de dollars avec les autorités de régulation de New York. Grâce à un système d’actions à deux classes, les jumeaux Winklevoss maintiennent leur autorité sur la société, assurant ainsi leur pouvoir décisionnel stratégique.

De plus, Gemini cherche à diversifier ses sources de revenus en élargissant ses services de garderie et en étendant son entreprise à l’échelle internationale. Au mois de juin 2025, l’entreprise avait à sa disposition 4,2 milliards de dollars d’actifs appartenant à ses clients.

Ce chiffre reste inférieur à celui de Coinbase, mais il montre une forte croissance pour un acteur de taille moyenne.

Contexte du marché et concurrence

D’autres acteurs du secteur explorent également les marchés publics. Coinbase a ouvert son capital en 2021 et a atteint une valorisation de plus de 100 milliards de dollars avant de subir des corrections.

De plus, Circle, émetteur du stablecoin USDC, a récemment déposé sa demande d’introduction. Ces mouvements montrent que les investisseurs restent intéressés par les crypto-entreprises malgré la volatilité du marché.

Ainsi, Gemini cherche à se positionner comme un acteur fiable et réglementé, capable de rivaliser avec les plus grands noms du secteur.

Un climat réglementaire favorable

L’introduction en bourse de Gemini est favorisée par un environnement politique favorable aux cryptomonnaies. Sous l’administration Trump, des initiatives ont été mises en place pour promouvoir les actifs numériques, et certaines réglementations concernant les stablecoins ont été précisées.

L’issue de l’introduction sera influencée par la dynamique du marché, les fluctuations du Bitcoin et les validations éventuelles des ETF.

Pour les analystes, cette IPO servira de test. Elle permettra de mesurer la capacité des exchanges de taille moyenne à attirer des capitaux institutionnels et à s’ancrer dans la finance traditionnelle.

Source : The Wall Street Journal

À lire aussi :