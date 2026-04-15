J. Christopher Giancarlo, qui a présidé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de 2017 à 2019 et a hérité du surnom de « CryptoDad » pour sa posture largement permissive à l’égard de l’innovation en matière d’actifs numériques au cours de son mandat, quitte Willkie Farr & Gallagher LLP – où il occupait les fonctions de conseiller principal et de coprésident du département Digital Works du cabinet depuis 2019 – pour se concentrer exclusivement sur des missions de conseil auprès des entreprises de la fintech et des cryptomonnaies.

Ce départ marque sa sortie définitive de la pratique juridique institutionnelle et un repositionnement délibéré vers un engagement direct dans le secteur privé de l’industrie des actifs numériques, à un moment où l’architecture réglementaire régissant cette industrie connaît sa révision structurelle la plus conséquente depuis l’émergence du secteur.

Le profil de Giancarlo, à l’intersection des marchés de dérivés traditionnels et de la politique des actifs numériques, est particulièrement spécifique : il a supervisé l’autorisation par la CFTC des premiers contrats à terme réglementés sur le bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange en décembre 2017, a articulé le premier cadre « Do No Harm » (Ne pas nuire) de l’agence pour les produits liés à la blockchain, puis a cofondé le Digital Dollar Project en janvier 2020 afin de faire progresser la recherche sur une monnaie numérique de banque centrale américaine.

Ses affiliations à des conseils d’administration – notamment des postes de directeur non exécutif chez Nomura Holdings, Digital Asset Holdings et Paxos Trust Company – l’ont déjà positionné comme un participant actif à la gouvernance institutionnelle des actifs numériques, et non comme un simple commentateur.

⚡️ LATEST: Former CFTC Chair Chris Giancarlo departs law firm Willkie Farr to dedicate his focus to crypto. pic.twitter.com/Y0aNQ0jPYL — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 14, 2026

Nous soupçonnons que cette transition n’est pas principalement une décision de carrière personnelle mais un signal structurel : le marché du conseil pour les anciens régulateurs de haut niveau disposant d’une expertise crédible et spécifique aux juridictions sur les actifs numériques a atteint un seuil de densité et de rémunération qui rend l’affiliation continue à un cabinet d’avocats – avec ses structures de facturation, ses protocoles de conflits d’intérêts et ses contraintes institutionnelles – sous-optimale pour des personnalités du rang de Giancarlo.

La demande ne porte pas sur un conseil réglementaire général ; elle porte sur une orientation de positionnement politique de la part d’individus ayant participé à la rédaction des cadres actuellement en cours de révision législative, et qui détiennent les relations institutionnelles nécessaires pour naviguer simultanément au Capitole et dans l’élaboration des règles des agences.

Bilan réglementaire et références de conseil de Giancarlo : le mandat à la CFTC et son architecture post-gouvernementale

Giancarlo a été nommé commissaire de la CFTC par le président Obama en 2013, confirmé par le Sénat le 16 juin 2014, est devenu président par intérim le 20 janvier 2017, et a été confirmé en tant que président de plein titre suite à la nomination par le président Trump en mars 2017, une séquence qui lui a conféré une crédibilité transpartisane rare parmi les régulateurs financiers.

Son mandat a coïncidé avec la commercialisation initiale de produits financiers basés sur la blockchain et la décision déterminante de la CFTC qualifiant le bitcoin et l’ether de matières premières (commodities) en vertu du Commodity Exchange Act – une détermination juridictionnelle qui reste fondamentale dans les débats législatifs en cours, y compris les négociations sur le CLARITY Act qui progressent actuellement au Congrès.

Après son départ de la CFTC en juillet 2019, Giancarlo a rejoint Willkie Farr, où sa pratique Digital Works conseillait les clients sur la blockchain, les actifs numériques et les questions réglementaires fintech.

Simultanément, il a maintenu un engagement politique actif : co-fondant le Digital Dollar Project, publiant CryptoDad: The Fight for the Future of Money, contribuant à des tribunes dans le Wall Street Journal et témoignant devant des commissions parlementaires sur la structure du marché des actifs numériques.

En mars 2022, le président français Emmanuel Macron lui a décerné le grade de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, citant son expertise des marchés financiers et de la cryptofinance – une reconnaissance internationale exceptionnellement formelle de son statut dans le domaine.

Thank you for all the kind words on my retirement from law practice. I leave behind an outstanding Digital Works team at @WillkieFarr led by partners Kari Larsen, Matt Comstock and Kristy Littman. They will continue to provide expert legal service to the digital asset community. — Chris Giancarlo (@giancarloMKTS) April 13, 2026

Son expérience de direction antérieure chez GFI Group Inc., où il a exercé les fonctions de vice-président exécutif et a aidé à transformer la firme en une plateforme de premier plan pour le trading de swaps de gré à gré avant son acquisition en 2015, lui confère une maîtrise de la structure du marché commercial qui le distingue des régulateurs dont les carrières ont été exclusivement gouvernementales.

Cette combinaison – praticien du marché des dérivés, régulateur de haut rang, chercheur en MNBC, auteur publié – constitue un profil de conseil que très peu d’individus dans l’espace des actifs numériques peuvent reproduire.

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