Kraken, par la voix de son Chief Security and Information Officer Nick Percoco, a révélé le 13 avril 2026, via une publication sur X, que la plateforme fait face à une menace d’extorsion active de la part d’attaquants.

Ces derniers ont obtenu des vidéos montrant des membres du personnel d’assistance accédant aux systèmes internes de support client, ainsi que des données clients limitées concernant environ 2 000 comptes, soit environ 0,02 % de la base totale d’utilisateurs de Kraken.

Percoco a précisé que les systèmes centraux n’ont jamais été compromis, que les fonds des clients restent en sécurité et que Kraken ne négociera avec les attaquants sous aucun prétexte. L’échange a informé directement tous les clients potentiellement concernés et a confirmé sa coopération avec les autorités fédérales dans plusieurs juridictions.

Percoco a qualifié les preuves disponibles de suffisantes pour justifier des arrestations.

Nous soupçonnons qu’il s’agit moins d’une simple tentative d’extorsion que d’un signal structurel sur la maturation des opérations de menaces internes ciblant les bourses crypto — une catégorie de menace qui combine ingénierie sociale, réseaux de recrutement criminel et exploitation de données comme mécanisme de monétisation, et que les architectures de sécurité des plateformes n’ont historiquement pas été conçues pour vaincre au niveau de la couche de contrôle d’accès.

Incident d’extorsion chez Kraken : deux événements d’accès interne, une demande de rançon et ce que la plateforme a confirmé

Le mécanisme derrière la menace d’extorsion fonctionne comme suit : en février 2025, Kraken a reçu un signalement indiquant qu’une vidéo documentant un accès non autorisé par un membre de l’équipe d’assistance circulait sur un forum criminel ; la plateforme a lancé une enquête interne, révoqué l’accès concerné et mis en œuvre des contrôles de sécurité renforcés.

Un deuxième incident, structurellement identique, s’est produit au début de l’année 2026, au cours duquel un autre membre de l’équipe d’assistance a été identifié comme ayant accédé sans autorisation aux systèmes internes de support client ; Kraken a mis fin à l’accès de cet individu et en a informé les clients concernés.

Les demandes d’extorsion ont émergé immédiatement après la coupure de l’accès lors du second incident, les attaquants menaçant de diffuser le matériel enregistré aux médias et sur les plateformes sociales si leurs exigences n’étaient pas satisfaites.

Kraken Security Update We are currently being extorted by a criminal group threatening to release videos of our internal systems with client data shown if we do not comply with their demands. It’s important to start with the most important points: our systems were never… — Nick Percoco (@c7five) April 13, 2026

Les données obtenues par les attaquants se limitent, selon la déclaration de Kraken, à des informations de niveau support — des enregistrements du système de support client pour les quelque 2 000 comptes affectés — sans que les clés privées, l’infrastructure de trading ou les fonds des clients ne soient impliqués. Aucune séquence vidéo n’avait été diffusée publiquement au moment de la déclaration de Percoco le 13 avril.

Percoco a décrit la position de la plateforme sans détour : « La sécurité de nos clients est notre priorité absolue, et nous restons pleinement engagés à lutter contre la menace mondiale croissante du recrutement interne » — une caractérisation qui place explicitement l’incident dans le contexte de réseaux criminels ciblant systématiquement des secteurs à haute valeur ajoutée, plutôt que comme une défaillance opérationnelle isolée.

Il est nécessaire de souligner le statut épistémique de plusieurs détails ici : l’identité spécifique des attaquants, la nature précise de leurs demandes et l’ampleur totale du matériel enregistré restent non confirmées dans les communications publiques de Kraken. Ce que l’échange a confirmé, c’est la chronologie, la portée de l’accès, le protocole de notification et la décision de ne pas payer.

Le recrutement interne comme risque systémique pour les plateformes : ce que le modèle Kraken révèle sur l’évolution de la surface de menace crypto

Le schéma documenté lors des deux incidents chez Kraken — un employé interne recruté ou contraint d’enregistrer des sessions d’accès, suivi d’une demande d’extorsion exploitant ces séquences — est cohérent avec ce que les analystes en sécurité décrivent comme une infrastructure de « Crime-as-a-Service », dans laquelle des réseaux criminels fournissent des filières de recrutement, des conseils techniques et des canaux de monétisation à des agents infiltrés au sein des organisations cibles.

Les plateformes d’échange de cryptomonnaies, les entreprises de jeux vidéo et les fournisseurs de télécoms sont devenus des cibles privilégiées en raison de la combinaison de données à haute valeur, de rôles de support externalisés ou contractuels, et de la sensibilité de leur réputation face à la divulgation de failles.

I imagine this breaks the record for fastest time between being granted a Fed Master Account and being hit with a massive hack https://t.co/kJGjlY7DQM — Amanda Fischer (@amandalfischer) April 13, 2026

L’exploit de 270 millions USD de Drift Protocol, attribué à des acteurs liés à l’État nord-coréen, a démontré la limite supérieure des dommages que des acteurs malveillants sophistiqués peuvent infliger à l’infrastructure crypto ; les incidents chez Kraken illustrent que l’extrémité inférieure de la surface d’attaque — l’accès au niveau support, et non aux systèmes centraux — dispose de son propre levier.

Nous pensons que la décision de Kraken de divulguer les deux incidents, de coordonner avec les forces de l’ordre dans plusieurs juridictions et de refuser publiquement toute négociation représente autant une stratégie de signalement délibérée qu’une réponse opérationnelle — une tentative d’établir officiellement que l’extorsion contre la plateforme entraîne des conséquences juridiques plutôt que financières.

Nous prévoyons que d’autres révélations suivront dès que l’enquête multi-juridictionnelle en cours le permettra, incluant potentiellement des détails sur les arrestations et les contrôles spécifiques contre les menaces internes mis en place par Kraken après chaque incident. Les utilisateurs non affectés n’ont aucune mesure à prendre, selon les directives de la plateforme.

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