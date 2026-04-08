Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d’actifs en devises numériques au monde, a annoncé aujourd’hui le lancement du Grayscale Stellar Lumens Trust. Ce nouveau produit est désormais ouvert à la souscription quotidienne par les investisseurs individuels et institutionnels accrédités.

Le trust se concentre exclusivement sur le Stellar Lumens (XLM), l’actif natif du réseau Stellar. Stellar est une blockchain décentralisée et open-source conçue pour faciliter les transferts de valeur transfrontaliers rapides et à faible coût, visant à connecter les institutions financières et à réduire les frictions sur les marchés de paiement traditionnels.

Expansion de la gamme de produits de Grayscale

L’ajout du Stellar Lumens Trust porte à neuf le nombre total de produits d’investissement mono-actif de Grayscale. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à offrir aux investisseurs une exposition diversifiée à la classe d’actifs numériques par le biais de structures de placement familières.

« En lançant le Grayscale Stellar Lumens Trust, nous répondons à la demande des investisseurs qui cherchent à s’exposer à des actifs numériques au-delà du Bitcoin et de l’Ethereum », a déclaré un porte-parole de Grayscale. « Stellar joue un rôle crucial dans l’écosystème financier mondial en rendant les services financiers plus accessibles et efficaces. »

Détails du Trust et structure d’investissement

À l’instar d’autres produits Grayscale, le Stellar Lumens Trust est structuré comme un placement privé. Voici les détails clés pour les investisseurs potentiels :

Actif sous-jacent : Stellar Lumens (XLM).

Stellar Lumens (XLM). Éligibilité : Ouvert uniquement aux investisseurs accrédités au sens de la Regulation D de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933.

Ouvert uniquement aux investisseurs accrédités au sens de la Regulation D de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933. Frais de gestion : Le trust prélève des frais annuels de 2,5 %.

Le trust prélève des frais annuels de 2,5 %. Disponibilité : Les actions sont destinées à être cotées sur les marchés secondaires à l’avenir, bien qu’aucune garantie ne puisse être donnée quant à l’aboutissement de ces démarches ou à leur liquidité.

Le lancement intervient à un moment où l’intérêt institutionnel pour les actifs numériques continue de croître. En proposant un véhicule d’investissement réglementé, Grayscale permet aux investisseurs de s’exposer au XLM sans avoir à acheter, stocker ou sécuriser directement la cryptomonnaie.

Le réseau Stellar a récemment gagné en visibilité grâce à ses partenariats avec des acteurs majeurs de la finance traditionnelle, renforçant sa proposition de valeur en tant que couche d’infrastructure pour les futurs systèmes de paiement mondiaux.