L’Iran a mis en place ce qui s’apparente à un système de péage formalisé dans le détroit d’Ormuz, acceptant le yuan chinois et les cryptomonnaies – spécifiquement des stablecoins indexés sur des monnaies fiduciaires – comme paiement pour une escorte navale à travers la voie navigable, selon un rapport de Bloomberg publié le 1er avril.

Le système, administré par un intermédiaire lié au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), attribue à chaque nation un classement de convivialité de un à cinq et exige que les exploitants de navires soumettent une documentation pour un contrôle géopolitique avant de recevoir un code d’accès diffusé par VHF et une escorte de la marine du CGRI.

Au moins deux navires auraient déjà payé en yuans, les frais pour les pétroliers débutant apparemment à 1 USD par baril.

A draft proposal to let Iran collect transit fees in the Strait of Hormuz has been prepared and would be sent to parliament’s research center next week for legal review, an Iranian lawmaker said on Thursday. Mohammadreza Rezaei Kouchi said he had prepared the draft jointly with… — Iran International English (@IranIntl_En) March 26, 2026

Nous soupçonnons que cela représente quelque chose de structurellement distinct de l’imposition informelle de blocus qui caractérisait la posture antérieure de l’Iran à Ormuz.

L’approbation parlementaire d’un projet de loi sur les frais de transit – rapportée par l’agence de presse semi-officielle Fars, citant le législateur Mohammadreza Rezaei Kouchi, qui a déclaré :

« Nous assurons sa sécurité, et il est naturel que les navires et les pétroliers paient de tels frais »

– suggère que l’Iran institutionnalise le règlement en crypto et en yuans comme un mécanisme durable pour extraire des revenus d’un point de passage contraint par les sanctions, et non comme une improvisation sous la pression du champ de bataille.

DÉCOUVREZ : Supercycle des meme coins : les meilleures performances de la semaine

Ormuz et taxes de passage iraniennes en crypto : comment fonctionne le mécanisme de paiement

Selon le rapport de Bloomberg, les exploitants de navires sollicitant l’autorisation de transit par Ormuz doivent soumettre à un intermédiaire lié au CGRI les registres de propriété du navire, l’immatriculation du pavillon, les manifestes de cargaison, les ports de destination, les listes d’équipage et les données de suivi AIS.

Le commandement provincial de Hormozgan de la marine du CGRI procède ensuite à un filtrage des sanctions et à un contrôle géopolitique, vérifiant les liens de propriété ou de cargaison avec les États-Unis, Israël ou les nations classées comme adversaires selon le système de l’Iran. L’autorisation, lorsqu’elle est accordée, arrive sous la forme d’un code d’accès diffusé par radio VHF, suivi d’une escorte navale à travers le détroit.

La structure monétaire est délibérée. Le yuan se règle entièrement en dehors du système de compensation en dollars dépendant de SWIFT, tandis que les stablecoins – s’ils sont libellés en USDT ou USDC – font techniquement référence à la valeur du dollar mais sont transférés sur des rails blockchain qui contournent les banques correspondantes.

Bloomberg a rapporté qu’au moins deux navires ont effectué des paiements libellés en yuans, les pétroliers étant la catégorie de cargaison prioritaire.

Le taux d’ouverture de 1 USD par baril pour les négociations de pétroliers implique qu’un seul Very Large Crude Carrier transportant 2 millions de barils pourrait générer une taxe de 2 millions USD – un chiffre qui augmente rapidement sur les quelque 20 % du commerce mondial de pétrole et de gaz qui transitent normalement par le détroit.

Nous pensons que la préférence pour les stablecoins, plutôt que pour le Bitcoin ou l’Ethereum, est opérationnellement rationnelle : les stablecoins éliminent la volatilité des prix entre la facturation et le règlement, ce qui les rend fonctionnellement équivalents à des virements en dollars pour la partie réceptrice tout en restant nominalement en dehors du système de compensation en dollars.

C’est précisément l’architecture que l’OFAC tente de fermer par des pressions sur les émetteurs de stablecoins – et c’est précisément pourquoi le mécanisme de péage d’Ormuz, s’il se généralise, crée une pression d’application directe sur Tether et Circle.

next