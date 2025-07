L’IA Grok 4 dévoile 3 pépites crypto x1000 pour cet été

Pour Résumer

PENGU : le memecoin qui vise la lune

Grok 4 place PENGU, un memecoin basé sur Solana, en tête de liste. Effectivement, ce token à l’effigie de pingouins a bondi de 20 % en une semaine et 68 % sur 30 jours, selon les données du marché.

Avec une capitalisation qui est encore modeste de 80 millions de dollars, PENGU attire beaucoup les investisseurs grâce à son design viral et son narratif positif.

La SEC a reconnu le dépôt d’un ETF Spot PENGU par Canary, un signal fort pour son adoption institutionnelle. Par ailleurs, le succès du TGE de PumpFun sur Solana pourrait propulser PENGU vers de nouveaux sommets.

Grok 4 prédit un potentiel x100, voire x1000, si le momentum se maintient. Mais attention, le RSI à 87 indique qu’une surchauffe est possible. Une correction vers 0,45 $ reste envisageable avant une nouvelle poussée.

SNORT : le bot de trading qui change la donne

Snorter, un projet Solana, est la deuxième pépite de Grok 4. Ce bot de trading, intégré à Telegram, combine copy trading, détection de scams et transactions ultra-rapides. Avec un APY de staking à 2 650 % et 5 % de l’offre allouée aux récompenses, SNORT séduit beaucoup les premiers investisseurs.

Grok 4 souligne la compatibilité de SNORT avec Ethereum, Polygon et BNB Chain, renforçant aussi son accessibilité. Le token $SNORT octroie des droits de gouvernance et des bonus de parrainage, un atout pour la communauté.

Cependant, le marché des bots reste encore bien compétitif, et la volatilité pourrait vraiment venir freiner son ascension. Grok 4 table sur un x1000 si SNORT domine les DEX cet été.

TLD : le GameFi qui explose sur TON

The Last Dwarfs (TLD), sur la blockchain TON, complète totalement le trio. Avec 300 000 utilisateurs actifs et 200 partenariats, ce projet GameFi cartonne. Son programme Ref-to-Earn, avec 15 % de bonus, dope l’engagement.

Grok 4 voit en TLD un potentiel x1000 grâce à son économie de jeu et son adoption massive. D’ailleurs, TON, avec sa scalabilité et ses coûts bas, soutient la croissance de TLD. Mais le secteur GameFi est risqué, et une saturation du marché pourrait bien limiter les gains.

En résumé, Grok 4 mise sur PENGU, SNORT et TLD pour un potentiel x1000 cet été. Une correction du marché reste possible, mais l’élan des altcoins pourrait venir redéfinir 2025.

