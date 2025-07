Top 3 memecoins à garder en portefeuille cet été

Pour Résumer

Bonk, Shiba Inu et Pepe mènent la danse des memecoins en 2025.

Bitcoin Hyper booste l’écosystème avec son innovation Layer 2.

La volatilité et la hype restent des risques à maîtriser. .

Bonk : le champion de Solana

Bonk (BONK) continue de briller sur Solana. Lancé en décembre 2022 avec un airdrop massif, ce memecoin a redynamisé l’écosystème Solana post-FTX. En juillet 2025, BONK affiche une capitalisation de 1,97 milliard de dollars à 0,00001348 $.

Effectivement, son intégration dans des dApps comme BonkSwap et BonkBot, couplée à un burn de 1,8 trillion de tokens en juin, soutient sa hausse. Sa communauté, avec 320 000 mentions sur X en 24 heures, alimente la hype.

Par ailleurs, des projets comme Bitcoin Hyper, un memecoin sur Ethereum utilisant une solution Layer 2 pour des transactions rapides et des rendements via staking (3 184 % APY en prévente), renforcent beaucoup l’attrait de l’écosystème crypto. Cependant, BONK reste sensible aux corrections : une chute de 14 % en mai 2025 montre sa volatilité. Malgré cela, son adoption sur Binance et Coinbase en fait un incontournable.

Shiba Inu : l’écosystème qui s’étoffe

Shiba Inu (SHIB) reste vraiment un géant, lancé en 2020, SHIB s’appuie sur Shibarium, sa Layer 2, et des projets comme ShibaSwap et les NFT Shiboshis. D’ailleurs, le burn mechanism a bien réduit l’offre de 510 trillions de tokens, boostant le prix. En juillet, SHIB forme un double bottom, suggérant un rebond à 0,00001850 $.

Effectivement, la communauté SHIB, avec 1,2 million de followers sur X, drive l’engagement. Mais les baleines, détenant 43 % de l’offre, créent des risques de dumps. Une vente massive en juin 2025 avait fait chuter SHIB de 9 %. Et pourtant, son écosystème mature et ses mises à jour continues en font un vrai pilier pour l’été.

Pepe : la grenouille qui bondit

Pepe (PEPE), inspiré du meme Pepe the Frog, explose vraiment, PEPE attire les investisseurs grâce à sa politique sans taxes et son énorme communauté. Par ailleurs, 62 % des holders sont des baleines, selon Etherscan, ce qui dope sa liquidité. En 2025, PEPE a grimpé de 22 % en 30 jours, porté par des listings sur Kraken.

Mais cependant, son absence d’utilité intrinsèque rend PEPE très vulnérable. Une correction de 10 % en avril 2025 illustre bien ce risque. Malgré tout, sa nostalgie et son marketing viral, qui sont amplifiés par des projets comme Bitcoin Hyper avec sa prévente à 5,3 millions de dollars, en font un memecoin à suivre.

Par ailleurs, des projets comme Bitcoin Hyper dynamisent l’écosystème. Ce memecoin, en prévente à 0,0023 $, a levé 3,2 millions de dollars grâce à son mécanisme d’airdrop lié à la hausse du Bitcoin. Sa promesse de rendements vraiment attractifs séduit beaucoup les investisseurs.

<p style= »text-align: center; »>Découvrir Bitcoin Hyper</p>

Un été sous haute tension

Ces memecoins brillent par leurs communautés et leur hype. Bonk surfe sur Solana, Shiba Inu s’appuie sur Shibarium, et Pepe mise sur la nostalgie. Effectivement, l’élan des ETF crypto, avec 1,9 milliard de dollars d’inflows en juillet, booste le marché.

Mais la volatilité guette : 47 % des memecoins ont chuté de plus de 20 % en 2025. En conclusion, Bonk, Shiba Inu et Pepe sont des choix solides, mais un DYOR rigoureux est essentiel pour naviguer cet été brûlant.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.