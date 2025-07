Hong Kong booste la tokenisation des actifs virtuels : grosse opportunité

Hui a confirmé que la SFC a délivré des licences à 11 plateformes et en examine actuellement neuf autres. Depuis janvier 2025, tous les nouveaux candidats suivent une procédure accélérée pour obtenir une licence. Cela inclut des inspections sur place et des évaluations externes supervisées par la SFC.

Les régulateurs ont élargi les mécanismes de sandbox pour inclure la blockchain, la tokenisation et l’IA. Cela permet des essais dans des environnements contrôlés.

Hui a annoncé que le gouvernement régularisera les émissions d’obligations vertes tokenisées après le succès des émissions 2023-2024.

L’Autorité monétaire de Hong Kong prévoit une troisième émission. La SFC a approuvé des produits tokenisés pour investisseurs particuliers, comme des jetons en or et fonds monétaires.

Les futurs projets comprennent l’exploration de la tokenisation des fonds immobiliers et des fonds de capital-investissement. Ensemble est un projet de la HKMA développant une infrastructure pour gérer les dépôts tokenisés et d’autres produits financiers traditionnels.

