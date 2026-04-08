Li Xiong, un ressortissant né en Chine âgé de 41 ans et chef opérationnel présumé du réseau de blanchiment d’argent du groupe Huione, a été extradé du Cambodge vers la Chine le 1 avril 2026.

Il doit répondre d’accusations de fraude à grande échelle, de blanchiment d’argent, d’exploitation de casinos illégaux et de dissimulation de produits criminels, marquant une escalade significative dans la coopération bilatérale entre Pékin et Phnom Penh contre la criminalité financière liée aux crypto-monnaies.

L’extradition de Li fait suite à la révocation de sa citoyenneté cambodgienne et intervient moins de trois mois après que le fondateur de Prince Group, Chen Zhi, a été transféré de manière similaire sous la juridiction chinoise en janvier 2026.

Les médias d’État chinois ont rapporté que Li est arrivé via China Southern Airlines, le crâne rasé et menotté, alors qu’il était placé sous mesures coercitives en attendant l’enquête.

Le groupe Huione, une filiale de Prince Group opérant depuis Phnom Penh, avait été désigné par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain en mai 2025 comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent en vertu de la section 311 de l’USA PATRIOT Act – une désignation qui interdisait aux institutions financières américaines de traiter toute transaction impliquant l’entité.

L’action du FinCEN citait plus de 4 milliards USD de transactions suspectes facilitées par Huione entre août 2021 et janvier 2025, identifiant des cyber-acteurs affiliés à l’État nord-coréen comme des utilisateurs intensifs de la plateforme pour blanchir les revenus de vols de crypto-monnaies finançant les programmes de missiles balistiques de Pyongyang.

Nous soupçonnons que cette extradition signale quelque chose de plus structurel qu’une simple poursuite individuelle : elle indique que la Chine est prête à affirmer une compétence juridictionnelle extraterritoriale sur les réseaux de criminalité financière liés aux cryptos opérant dans des juridictions tierces nominalement souveraines, et que le Cambodge – sous une pression internationale croissante – a conclu que protéger de tels acteurs comporte un coût diplomatique qu’il n’est plus prêt à absorber.

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Échelle du groupe Huione, architecture et connexion avec la Corée du Nord

Le groupe Huione gérait ce que le FinCEN a décrit comme un « guichet unique » pour les cybercriminels – une plateforme verticalement intégrée combinant une plateforme d’échange de crypto-monnaies, une place de marché en ligne et une infrastructure de conversion en monnaie fiduciaire qui, collectivement, traitaient des fonds illicites à une échelle institutionnelle.

Les opérations de la plateforme basées à Phnom Penh servaient de rampe de sortie principale pour les actifs numériques volés, convertissant les crypto-monnaies en devises fiduciaires et permettant aux revenus criminels de réintégrer le système financier légitime dans diverses juridictions d’Asie du Sud-Est.

La désignation du FinCEN de mai 2025 identifiait spécifiquement des acteurs nord-coréens affiliés au Lazarus Group comme des utilisateurs réguliers de l’infrastructure de Huione, les revenus blanchis étant liés au développement de missiles balistiques en violation des sanctions.

Le chiffre de 4 milliards USD englobe des transactions traçables à des arnaques sentimentales de type « pig butchering », de fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaies et des opérations de rançongiciels ciblant des victimes en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe – les victimes sud-coréennes étant explicitement citées parmi les cibles de fraude présumées de Li.

Les accusations spécifiques contre Li s’étendent au-delà de l’appareil de blanchiment lui-même. Les autorités chinoises l’accusent de diriger des opérations de casinos illégaux au Cambodge et d’exécuter des programmes de fraude à grande échelle exploitant les failles juridictionnelles entre les cadres législatifs cambodgiens, chinois et sud-coréens pour dissimuler des profits criminels.

L’ampleur des chefs d’accusation suggère que les procureurs chinois préparent un dossier de type association de malfaiteurs plutôt qu’une simple poursuite pour délit financier, une approche qui permettrait des peines plus longues et des demandes de saisies d’actifs plus étendues.

Coopération bilatérale et mécanisme de révocation de nationalité

Le mécanisme juridique ayant permis l’extradition de Li n’était pas un traité d’extradition bilatéral formel au sens conventionnel, mais plutôt le résultat d’une combinaison entre la révocation par le Cambodge de la citoyenneté naturalisée de Li et son cadre législatif anti-fraude élargi, qui impose désormais des peines de prison à perpétuité pour l’exploitation d’infrastructures de centres d’escroquerie.

En retirant à Li sa nationalité cambodgienne, Phnom Penh a éliminé le bouclier juridique que la naturalisation offrait auparavant, le rendant transférable à la juridiction chinoise par le biais de canaux de police coordonnés.

Ce mécanisme reflète le précédent établi par Chen Zhi en janvier 2026 et représente un modèle émergent pour la répression des délits crypto en Asie du Sud-Est : la révocation de la citoyenneté comme condition préalable à l’extradition, contournant ainsi le processus plus lent de ratification des traités qui a historiquement compliqué les transferts transfrontaliers de suspects de délits financiers.

Nous anticipons que cette approche sera reproduite dans de futurs cas impliquant d’autres affiliés du groupe Prince et des réseaux criminels structurés de manière similaire opérant dans les juridictions cambodgiennes, birmanes et philippines.

Les sanctions parallèles des États-Unis et du Royaume-Uni contre Chen Zhi imposées fin 2025 ont créé une pression diplomatique supplémentaire qui a accéléré la volonté d’agir du Cambodge – un modèle à noter pour les professionnels de la conformité suivant la manière dont les sanctions multilatérales coordonnées fonctionnent comme des mécanismes forçant l’extradition, même en l’absence d’obligations conventionnelles formelles.

Des dynamiques analogues sont apparues dans la lutte contre la fraude crypto transfrontalière en Asie du Sud, où la pression internationale a régulièrement précédé les mesures répressives nationales.

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