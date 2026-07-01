Le marché de la finance décentralisée (DeFi) confirme sa trajectoire ascendante, soutenu par des protocoles axés sur l’utilité réelle et l’amélioration des infrastructures multi-chaînes. Symbole de cette dynamique haussière, Hyperliquid enregistre une progression de plus de 8 % depuis lundi matin.

Son jeton natif, le HYPE, franchit désormais la barre des 65 $, portant sa capitalisation boursière au-delà des 16,5 milliards de dollars. Cette hausse s’accompagne d’une forte activité sur les marchés dérivés et au comptant, illustrant l’appétit des traders pour les écosystèmes on-chain rapides et transparents.

Pour les investisseurs à la recherche de rendements asymétriques, l’attention se tourne également vers les solutions résolvant le problème crucial de la fragmentation de la liquidité. C’est le cas de la prévente de LiquidChain (LIQUID), qui vient de franchir le cap des 880 000 $ de fonds levés. Ce projet de Layer 3 ambitionne de connecter de manière fluide les capitaux de Bitcoin, la profondeur DeFi d’Ethereum et la vitesse d’exécution de Solana au sein d’un réseau unifié.

L’effet Hyperliquid (HYPE) : Des perspectives de croissance solides pour le géant des dérivés

Hyperliquid s’appuie sur sa propre blockchain de Layer 1, spécifiquement optimisée pour les contrats à terme perpétuels et le trading spot. Grâce à un temps de validation des blocs inférieur à une seconde et un débit exceptionnel, le réseau absorbe un trading intensif sans subir la congestion des chaînes généralistes. Au-delà des carnets d’ordres, l’écosystème intègre désormais le prêt, l’emprunt et la tokenisation d’actifs réels (RWA), élargissant considérablement son marché adressable.

Du côté des analystes, les perspectives à long terme restent particulièrement optimistes. Des observateurs du marché, à l’instar de Maven HL, soulignent que le HYPE se situe à un niveau de valorisation où des multiplicateurs de valeur modérés pourraient lui permettre de rivaliser avec des géants comme le BNB. Les scénarios de base des experts situent régulièrement le Hype dans le bas de la fourchette des centaines de dollars d’ici deux à trois ans, portés par l’adoption croissante de la plateforme et le déploiement de nouveaux produits financiers.

$HYPE only needs a 4x to flip $BNB and it’s already in motion. Recent @multicoin analysis valued HYPE with three scenarios: • Bear case: ~$109

• Base case: ~$319

• Bull case: ~$689 Just think about it: even their base case puts HYPE above $300 – which is more than… pic.twitter.com/iWauS80SHU — Maven.HL (@MavenHL) June 29, 2026

Cette réussite met en lumière l’importance d’une infrastructure fluide, un constat qui valide la thèse d’investissement de LiquidChain, dont l’architecture vise à décloisonner les trois plus grands réseaux du secteur.

LiquidChain (LIQUID) : Décryptage des tokenomics et du potentiel de cette Layer 3

Plutôt que de dépendre de ponts traditionnels vulnérables ou d’actifs enveloppés (wrapped), LiquidChain (LIQUID) développe une couche d’exécution unifiée reliant nativement Bitcoin, Ethereum et Solana. Son architecture repose sur une machine virtuelle haute performance conçue pour la DeFi en temps réel, une vérification avec un minimum de confiance (trust-minimized) des états de chaque chaîne, et des pools de liquidité unifiés.

Grâce à des règlements atomiques et des preuves inter-chaînes, les développeurs peuvent déployer leurs dApps ou marchés de prédiction une seule fois tout en accédant instantanément à la liquidité globale des trois écosystèmes, garantissant des spreads plus serrés pour les utilisateurs.

Pour soutenir son développement à long terme, LiquidChain s’appuie sur une structure de tokenomics claire et équilibrée, avec une offre totale limitée à 11,8 milliards de jetons LIQUID :

35 % pour le développement continu du réseau.

pour le développement continu du réseau. 32,5 % pour la croissance de l’écosystème et le marketing.

pour la croissance de l’écosystème et le marketing. 15 % pour les initiatives communautaires via l’AquaVault.

pour les initiatives communautaires via l’AquaVault. 10 % pour les programmes de récompenses et de staking.

pour les programmes de récompenses et de staking. 7,5 % pour les cotations sur les plateformes d’échange et l’expansion.

Actuellement, la prévente de LIQUID propose le jeton au prix de 0,01475 $ pour l’étape en cours. Les participants ont la possibilité de staker immédiatement leurs jetons pour bénéficier d’un APY attractif allant jusqu’à 1 276 % durant cette phase initiale, un levier puissant pour accumuler des jetons avant les futurs listings.

Comment participer à la prévente et optimiser son positionnement

L’accès à la prévente s’effectue directement sur le site officiel de LiquidChain. Les utilisateurs peuvent y connecter un portefeuille compatible et échanger du BTC, de l’ETH, du BNB, du SOL, de l’USDT ou de l’USDC contre des jetons LIQUID. Une option d’achat par carte bancaire est également disponible pour faciliter les transactions directes en devises fiduciaires.

Pour une expérience mobile optimisée, le processus est entièrement intégré à l’application Best Wallet (téléchargeable gratuitement sur l’Apple App Store et Google Play). Cette option permet d’acquérir et de staker ses jetons LIQUID en quelques clics pour commencer à générer des récompenses immédiatement.

Note sur les risques : Tout investissement en phase de prévente comporte des risques inhérents liés au développement technologique et à la volatilité du marché des crypto-actifs. Il convient de mener ses propres recherches et de n’investir que des capitaux que l’on est prêt à perdre.

Pour suivre en temps réel les prochaines étapes de développement et les annonces de listing, rejoignez la communauté LiquidChain sur X et Telegram.

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