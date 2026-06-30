Trent Van Epps, ancien responsable du développement de l’écosystème à l’Ethereum Foundation (EF) et co-organisateur de Protocol Guild, a lancé un avertissement lors d’une interview le 26 juin. Selon lui, le développement du protocole de base d’Ethereum nécessite environ 30 millions de dollars par an pour rester sain. Or, les mécanismes de financement actuels sont loin de combler ce montant, et aucune infrastructure de remplacement n’est encore prête pour combler ce fossé.

Ce problème dépasse le simple déficit budgétaire. Il s’agit d’un test structurel pour déterminer si la décentralisation délibérée de la gouvernance d’Ethereum peut survivre à la détérioration des circuits de financement que cette autorité était censée remplacer.

Stratégie de soustraction : le retrait intentionnel de l’EF et ses conséquences

Van Epps a quitté l’Ethereum Foundation après que sa direction a décidé d’accélérer la « stratégie de soustraction ». Cette philosophie vise à réduire délibérément le rôle central de l’EF pour transférer la légitimité vers l’écosystème global.

Is Ethereum facing a funding crisis?@trent_vanepps joins @jennsanasie on Markets Outlook to unpack ETH's $30M funding gap and what comes next.



00:00 – Trent Van Epps Joins Markets Outlook

00:57 – Why Trent Left the Ethereum Foundation

01:55 – What Is Subtraction and Why It… pic.twitter.com/bgv7hYnzmo — CoinDesk (@CoinDesk) June 25, 2026

Concrètement, cela signifie une réduction des décaissements annuels de la trésorerie, passant d’environ 15 % des avoirs par an vers un seuil de 5 % d’ici 2030. L’EF a également réduit ses effectifs d’environ 20 % et a vu dix figures de proue partir en six mois. Ce rythme de changement organisationnel soulève des questions sur la gouvernance de l’ETH, comme l’illustre la restructuration parallèle de l’EF et le changement de gestion de sa trésorerie.

Un point de pression plus immédiat concerne l’expiration, en avril 2026, du Client Incentive Program (CIP). Ce programme de quatre ans, financé par l’EF, fournissait des récompenses en ETH aux équipes gérant les clients d’exécution et de consensus (Geth, Erigon, Lighthouse), sous réserve de la fiabilité du réseau. Conçu comme un soutien temporaire, le CIP n’a toujours pas d’alternative durable à grande échelle.

Protocol Guild face au déficit structurel

Van Epps a co-fondé Protocol Guild, un mécanisme de financement collectif qui achemine des jetons donnés vers les contributeurs actifs de la couche 1 (L1) d’Ethereum via un système de déblocage progressif (vesting), sans donner de contrôle aux donateurs sur les priorités du protocole.

Des acteurs majeurs comme Lido, Uniswap et ENS y ont contribué. Depuis son lancement, Protocol Guild a distribué près de 40 millions de dollars aux développeurs core sur environ quatre ans, soit une moyenne de 10 millions de dollars par an. Face au besoin estimé de 30 millions de dollars, le déficit structurel s’élève à environ 20 millions de dollars par an.

« Le niveau de financement nécessaire pour le développement core est relativement stable. Je l’estime à environ 30 millions par an… Nous avons distribué plus de 40 millions à beaucoup de ces développeurs, mais c’est sur 4 ans et, au final, ce n’est pas suffisant », a déclaré Van Epps.

Il pointe du doigt le problème du « passager clandestin » : les protocoles DeFi, les émetteurs de stablecoins et les réseaux de Layer 2 extraient une valeur économique immense de l’infrastructure partagée d’Ethereum, mais aucun mécanisme ne les oblige à contribuer à sa maintenance.

Today, the EF is changing shape, concluding a months-long process of reorganization as part of the implementation of the Mandate and the Treasury Management Policy.



We come out of this process with the structure, activities, and people necessary for execution on the critical… — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) June 23, 2026

La question n’est plus de savoir si la philosophie de soustraction de l’EF est correcte, mais si la fenêtre de 3 à 9 mois identifiée par Van Epps permettra de créer des institutions durables ou si elle entraînera un cycle d’attrition des développeurs.

Les risques sont concrets : perte de mainteneurs clés, réduction de la diversité des clients, ralentissement de la réponse aux bugs et retards dans la roadmap, notamment pour les mises à niveau vers la résistance quantique. Ce défi technique souligne la complexité de maintenir le développement sur plus de dix équipes de recherche, comme en témoigne l’ampleur des engagements techniques actuels d’Ethereum.

Vers un futur de financement multipolaire

Malgré ces alertes, Van Epps juge la position concurrentielle d’Ethereum solide. Il soutient que l’avance du réseau dans la DeFi, le règlement des stablecoins et l’adoption de l’EVM constitue un effet de réseau difficile à reproduire. De plus, les 30 millions de dollars annuels semblent dérisoires face à la capitalisation boursière d’Ethereum (environ 200 milliards de dollars) et aux milliers de milliards de dollars de transactions en stablecoins.

Pour la prochaine décennie, Van Epps envisage une structure de gouvernance où l’EF se concentre sur la recherche et la coordination, aux côtés d’institutions indépendantes gérant la commercialisation et le financement des infrastructures. Une vision partagée par Vitalik Buterin, qui a décrit l’EF comme n’ayant pas vocation à être un « intendant éternel ».

Enfin, il appelle à un récit plus clair liant l’actif ETH à l’économie on-chain en expansion. Selon lui, une meilleure défense de la valeur de l’ETH est indispensable pour attirer le mécénat institutionnel nécessaire pour remplacer des programmes comme le CIP.

Le prochain indicateur du succès de cette transition ne sera probablement pas une annonce de gouvernance, mais l’état des effectifs des équipes de développement : les développeurs qui maintiennent la couche d’exécution d’Ethereum seront-ils toujours là dans douze mois ?