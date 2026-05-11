JPMorgan, Mastercard, Ripple et Ondo Finance ont réalisé un rachat transfrontalier en direct de bons du Trésor américain tokenisés sur le XRP Ledger le 6 mai 2026, exécutant le volet actif en environ 4,2 secondes avant d’acheminer le règlement en monnaie fiduciaire via la plateforme Kinexys de JPMorgan vers un compte de la DBS Bank à Singapour, en dehors des heures bancaires conventionnelles, une démonstration délibérée d’un règlement institutionnel disponible 24h/24 et 7j/7.

L’instrument tokenisé au centre du projet pilote était l’OUSG d’Ondo Finance, qui détient 250 millions USD d’actifs sous gestion adossés à des bons du Trésor américain à court terme présentant une échéance moyenne de 100 jours et un rendement de 4,8 %, avec plus de 1 200 détenteurs institutionnels enregistrés en mai 2026.

Today, Mastercard, @OndoFinance, Kinexys by @JPMorgan, and @Ripple successfully completed a landmark transaction connecting a public blockchain with interbank settlement rails. Together, we’re laying the groundwork for 24/7 global markets that never close. pic.twitter.com/UddCbUl7zR — Mastercard (@Mastercard) May 6, 2026

Il ne s’agit pas simplement d’une démonstration de vitesse de règlement.

C’est la première occurrence confirmée d’une blockchain publique servant de couche de transport pour le rachat d’un RWA (Real World Asset) tokenisé qui aboutit directement sur les rails de trésorerie institutionnels de JPMorgan, une distinction structurelle qui sépare ce pilote des expériences de tokenisation précédentes menées sur des réseaux privés ou propriétaires.

Nous soupçonnons que le moment précis de la transaction, exécutée bien en dehors des heures d’ouverture des banques américaines, n’était pas fortuit : c’était le point de démonstration de faisabilité que le consortium devait établir, à savoir que le règlement entre un registre public et les rails bancaires ne nécessite plus que le marché soit ouvert.

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Actu XRP : Kinexys et XRP Ledger : Comment fonctionne réellement le mécanisme de règlement hybride

Le mécanisme fonctionne comme suit : Ondo Finance a initié le rachat de jetons OUSG nativement sur le XRP Ledger, où le volet actif a été réglé en RLUSD, le stablecoin de Ripple indexé sur le dollar, en 4,2 secondes, le XRP ne couvrant que les frais de réseau minimes.

Simultanément, le Multi-Token Network (MTN) de Mastercard a transmis les instructions de règlement à la plateforme Kinexys de JPMorgan, qui a ensuite viré des USD sur le compte DBS Bank de Ripple à Singapour pour clôturer le volet fiduciaire de la transaction.

This is a meaningful step toward 24/7 global financial markets. By combining the XRP Ledger with global banking infrastructure, this pilot shows how institutions can execute cross-border transactions in a single integrated flow. https://t.co/H2mjgDSzvY — Ripple (@Ripple) May 6, 2026

Kinexys par JPMorgan, lancé en octobre 2024, avait traité 1,2 milliard de dollars de dépôts tokenisés depuis sa création avant ce projet pilote.

Selon les rapports disponibles, cela a marqué sa première intégration sur blockchain publique au-delà du réseau privé Onyx qui sous-tend le JPM Coin.

L’architecture est donc véritablement hybride : le XRP Ledger a géré le mouvement des actifs sous un ensemble de validateurs autorisés configurés pour la conformité institutionnelle aux directives MiCA et de la SEC sur les actifs tokenisés, tandis que le règlement en dollars a transité par l’infrastructure bancaire correspondante établie.

C’est un modèle matériellement différent d’un règlement entièrement on-chain ou d’un transfert entièrement off-chain ; il sépare la rapidité et la programmabilité du règlement sur registre public de la couche d’identité et de conformité requise par les contreparties institutionnelles.

Le projet pilote a été construit directement sur une séquence de tests institutionnels précédents sur le XRPL. En novembre 2025, Mastercard, Ripple, WebBank et Gemini ont mené un pilote de règlement par carte de crédit en RLUSD sur le XRP Ledger.

En mars 2026, Ripple et Archax ont réglé 100 millions de livres sterling de bons du Trésor britanniques (gilts) tokenisés sur le XRPL lors d’un test transfrontalier de 20 secondes. Ondo Finance avait séparément lancé l’OUSG sur le XRP Ledger en juin 2025, explicitement conçu pour régler les rachats en RLUSD.

Le pilote du 6 mai n’était pas une expérience isolée ; c’était la convergence de pistes de développement institutionnel parallèles qui fonctionnaient de concert depuis plus de douze mois.

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