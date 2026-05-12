La mise à jour Alpenglow de Solana a entamé sa phase de test auprès des validateurs de la communauté le 11 mai.

La société de développement Anza décrit cette activation comme le changement de consensus le plus important de l’histoire du réseau, visant des temps de confirmation de blocs d’environ 150 millisecondes, pouvant descendre jusqu’à 100 millisecondes dans des conditions de réseau favorables. Il s’agit d’une nouvelle majeure pour Solana.

La mise à jour remplace TowerBFT et retire la Proof of History (Preuve d’Histoire) du processus central du réseau. Ce changement structurel est si important que son succès ou son échec définira concrètement la position concurrentielle de Solana parmi les réseaux de couche 1 (Layer-1) à haut débit jusqu’à la fin de l’année 2026.

Le SOL s’échangeait aux alentours de 97 USD après l’annonce, avec une fourchette intrajournalière comprise entre 94 et 98 USD, suggérant une réaction limitée du marché à court terme pour un développement qui reste encore bien en amont du réseau principal (mainnet).

La phase de test place Alpenglow sur un cluster de test communautaire où les opérateurs de validateurs peuvent évaluer la nouvelle architecture de consensus avant tout déploiement plus large.

Anza a invité d’autres opérateurs à rejoindre le prochain cluster communautaire, et la page officielle des mises à jour du réseau Solana indique qu’Alpenglow est attendu avec Agave 4.1, la version du client par laquelle le déploiement sur le mainnet est actuellement prévu pour la fin 2026.

LATEST: ⚡ Solana's Alpenglow consensus upgrade has gone live on a community test cluster, marking a key step toward a mainnet rollout targeted for later this year. pic.twitter.com/jqjHbe74ih — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) May 11, 2026

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Actualité Solana : Alpenglow et le mécanisme de consensus Votor : ce que le changement d’architecture apporte réellement à la finalité de Solana

Le cœur technique d’Alpenglow est Votor, un système de vote léger conçu pour finaliser les blocs en un ou deux tours, selon la proportion de validateurs répondant dans une fenêtre donnée.

Alors que TowerBFT exigeait que les validateurs publient leurs votes sous forme de transactions on-chain, consommant environ 50 % ou plus de la capacité de traitement des blocs, Votor déplace entièrement ce processus hors chaîne (off-chain)

. Il utilise une messagerie directe et l’agrégation de signatures pour atteindre un consensus sans occuper l’espace des blocs.

L’implication pratique est qu’environ 75 % de la capacité de bloc précédemment consommée devient disponible pour les transactions des utilisateurs, un gain d’efficacité des ressources qui s’ajoute à l’amélioration brute de la latence.

The Alpenglow community cluster completed its first successful Alpenswitch. In our Year Ahead Report, we covered how the upgrade could compress Solana finality, enabling tighter sequencing for onchain markets. Read the report for free here.https://t.co/xJnMOX7JVx https://t.co/qJOX2bwcTA pic.twitter.com/fuvS9JNnr1 — Delphi Digital (@Delphi_Digital) May 11, 2026

Alpenglow introduit également Rotor pour la propagation des blocs, remplaçant le mécanisme Turbine existant, et adopte un temps de bloc fixe de 400 millisecondes avec des délais d’attente locaux tolérant jusqu’à 5 % de dérive d’horloge. Cela élimine la chaîne de hachage continue initialement requise par la Proof of History.

Le modèle de tolérance aux pannes évolue également : Alpenglow adopte un cadre tolérant jusqu’à 20 % de validateurs malveillants, 20 % de validateurs hors ligne, ou 40 % combinés, contre un plafond de 33 % pour les systèmes traditionnels de tolérance aux pannes byzantines (BFT).

La mise à jour introduit aussi un « Validator Admission Ticket », ou VAT, fixé à 1,6 SOL par époque. Il s’agit d’une taxe que les validateurs doivent payer pour entrer dans l’ensemble de consensus, directement liée au retrait des transactions de vote au sein des blocs.

La proposition à l’origine de ces changements, SIMD-0326, a reçu l’approbation de 98,27 % des validateurs lors d’un vote en 2025. Ses origines académiques remontent aux recherches sur les systèmes distribués de l’ETH Zurich.

Ce résultat de gouvernance représente un mandat exceptionnel pour un changement d’une telle profondeur structurelle. Cela réduit considérablement le risque de coordination qui a pu faire dérailler d’autres réécritures majeures de protocoles au stade de la proposition.

Le hardfork Giugliano de Polygon, qui visait également des améliorations de finalité sur une blockchain concurrente, a rencontré des conditions de gouvernance plus contestées, un contraste notable alors que le chemin d’Alpenglow vers le mainnet se poursuit.

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