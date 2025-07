Justin Sun et les baleines DeFi retirent 1,7 milliard de dollars d’ETH des marchés

Marc Zeller, un contributeur d’Aave, pense que le milliardaire Justin Sun était à l’origine de la plupart des retraits d’Ethereum. Il a déclaré que le fondateur de Tron transférait régulièrement d’importantes sommes vers et depuis le protocole de prêt.

La semaine dernière, un portefeuille connecté à la crypto-bourse HTX a également retiré 455 millions de dollars d’Ethereum d’Aave. Sun est conseiller auprès de HTX et une figure bien connue dans ses événements publics. Pendant ces événements, il parle souvent de la plateforme et de ses projets.

En outre, Abraxas Capital Management a été l’un des autres groupes à retirer des montants plus modestes d’Ethereum d’Aave. Au cours de la semaine dernière, il a retiré un montant net de 115 millions de dollars en crypto.

Whales have pulled a whopping $1.7 billion worth of ETH from Aave over the past week.

Marc Zeller, an Aave contributor, told DLNews he believed Justin Sun was behind the majority of the Ethereum withdrawals. “He’s moving billions like I go grocery shopping.” pic.twitter.com/37df6VLTOO

