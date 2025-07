Aave : vers un TVL à 30 milliards et un prix au-delà de 330 $

Pour Résumer

Le token Aave connaît une forte reprise, s’échangeant à 329 $ avec une hausse de 6 % en 24h et 18 % sur un mois, soutenu par l’utilisation croissante de sa plateforme.

La TVL du protocole a atteint 30 milliards de dollars, en hausse de 57 % depuis janvier, confirmant la confiance des utilisateurs et plaçant Aave parmi les géants de la DeFi.

Cette croissance est alimentée par la solidité technique d’Aave et son rôle clé dans les prêts crypto, malgré des signes techniques suggérant un possible ralentissement à court terme.

Une petite hausse pour Aave

Actuellement, le token Aave s’échange à 329 $. De ce fait, il, affiche une progression de 6 % sur 24 heures et de 18 % sur le mois écoulé. Bien qu’encore éloigné de son sommet de 2021 (661 $), le protocole montre des signes clairs de reprise. Par ailleurs, ces hausses sont générés par une utilisation accrue de sa plateforme.

D’après les chiffres de DefiLlama, la valeur verrouillée a bondi de presque 57 % depuis janvier, où elle s’établissait autour de 19 milliards. Les revenus suivent la même trajectoire haussière incluant les frais mensuels qui sont passés de 30 millions en avril à 48 millions en juin. A ce jour, cela fait un total de plus de 1,4 milliard de dollars.

Aave TVL has surpassed $30b for the first time ever. pic.twitter.com/S6BAALP7po — DefiLlama.com (@DefiLlama) July 16, 2025

Pourquoi le cap des 30 milliards de dollars de TVL d’Aave change la donne ?

Le monde de la DeFi prospère grâce à la confiance et à l’utilité, et le récent cap franchi par Aave prouve qu’il offre les deux. La TVL représente le montant des actifs que les utilisateurs ont mis en jeu dans un protocole. C’est un indicateur clé de sa santé et de son adoption.

En dépassant les 30 milliards de dollars, Aave entre dans le club très fermé des élites. Elle connait une hausse de 57 % par rapport aux 19 milliards de dollars enregistrés en début d’année. Il ne s’agit pas seulement d’une croissance, mais aussi d’une preuve de la capacité d’Aave à attirer des utilisateurs sur un marché concurrentiel.

Qu’est-ce qui alimente cette croissance ?

Aave s’est imposé comme une plateforme incontournable dans l’univers du prêt et de l’emprunt d’actifs numériques. Elle permet aux utilisateurs de générer des rendements ou d’utiliser leurs crypto-actifs comme levier, sans avoir à passer par une institution centralisée.

La montée récente de la valeur totale verrouillée montre clairement un afflux croissant de capitaux, signe que la communauté accorde sa confiance au protocole pour sa stabilité et son esprit novateur.

Mais il ne s’agit pas seulement de chiffres, il y a une histoire plus importante qui se déroule.

D’un point de vue technique, l’Aave se maintient au-dessus des moyennes mobiles clés. La moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours est de 308 $. Puis, la moyenne mobile exponentielle à 20 jours est de 294 $. Le jeton se trouve actuellement près de la limite supérieure de sa bande de Bollinger, à environ 331 $, ce qui indique souvent une forte dynamique.

Avec un indice de force relative de 68,7, l’actif semble se rapprocher d’une situation de surachat. Le MACD reste haussier même si les indicateurs de momentum commencent à ralentir.

Source : AInvest

