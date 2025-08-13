Kazakhstan : un ETF Bitcoin pionnier pour toute l’Asie centrale

Pour Résumer

Kazakhstan lance le premier ETF Bitcoin régional.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

Un hub crypto attire les capitaux étrangers.

Un ETF Bitcoin qui change la donne

Le Kazakhstan fait des vagues. En effet, le 13 août 2025, Fonte Capital lance le Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC (BETF) sur l’AIX, le premier ETF Bitcoin spot d’Asie centrale.

Par ailleurs, ce fonds, coté en dollars, détient directement du Bitcoin via BitGo, un gardien américain offrant une assurance de 250 millions de dollars et un stockage à froid. Effectivement, cette structure réduit les risques de piratage et de pertes.

D’ailleurs, le Kazakhstan capitalise sur son statut de géant du minage, avec 13,2 % du hashrate mondial depuis l’interdiction chinoise de 2021.

Le cadre réglementaire de l’Astana International Financial Centre (AIFC), aligné sur les normes britanniques, protège les actifs contre les sanctions internationales.

Cependant, le fonds impose des frais annuels compétitifs de 0,5 %, contre 0,8 % pour certains ETF américains. Par ailleurs, l’absence de gestion des clés privées attire les investisseurs novices.

Effectivement, ce lancement place le Kazakhstan parmi les leaders comme les États-Unis et Hong Kong.

Le marché crypto s’embrase

Ce lancement secoue l’écosystème. Le Bitcoin bondit de 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur l’AIX, bien que modestes à 12 millions d’euros par jour, explosent de 20 % post-lancement, signalant un intérêt croissant.

D’ailleurs, le Kazakhstan se démarque de ses voisins, comme l’Ouzbékistan et le Kirghizstan, plus prudents sur les cryptos. Mais, un piratage de 30 millions de dollars en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, l’AIFC garantit une conformité AML/CTF stricte, renforçant la confiance des institutionnels. Par ailleurs, les ETF, avec des règlements en nature, réduisent les écarts de suivi des prix, rendant le BETF attractif pour les investisseurs d’Almaty à Londres.

Perspectives : un hub crypto régional ?

Ce lancement pourrait redéfinir l’Asie centrale. En effet, le BETF pourrait capter 500 millions de dollars de flux annuels, selon le FMI, dopant l’économie kazakhe.

Par ailleurs, le pays, avec 15,9 milliards de dollars d’investissements via l’AIFC depuis 2018, attire des firmes de 80 pays. Effectivement, ce modèle pourrait inspirer des ETF pour Ethereum ou XRP dans la région.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme Solana.

Cependant, la dépendance au charbon pour le minage (68 % de l’énergie) et un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) restent des freins. Ce pari audacieux fait du Kazakhstan un pionnier crypto, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :