Succession de Powell : un choix ultra bullish pour Bitcoin

Pour Résumer

Hassett est perçu comme le candidat le plus favorable aux cryptos, car il soutient des baisses de taux rapides et a déjà travaillé sur la régulation des actifs numériques.

Les marchés de prédiction le donnent favori pour remplacer Powell, ce qui renforcerait les attentes d’un retour de la liquidité.

S’il est nommé, Bitcoin bénéficierait d’un contexte monétaire plus souple et d’un patron de la Fed familier de l’écosystème.

Un candidat qui ferait souffler un vent de détente monétaire

Dans les salles de marché crypto, un nom revient de plus en plus souvent quand on parle de « l’après Powell » à la Fed : Kevin Hassett. Pour Juan Leon, stratégiste chez Bitwise, le scénario est simple : si Hassett prend la tête de la Réserve fédérale, ce serait « fortement haussier » pour les actifs risqués, Bitcoin en tête.

La raison est mécanique. Les analystes classent Hassett parmi les personnes les plus agressives du paysage monétaire américain, partisan de baisses de taux plus rapides et plus profondes que la trajectoire actuelle.

If Kevin Hassett becomes Fed Chair, the implications for crypto are strongly bullish. 1. Aggressive "dove" who has publicly criticized current rates for being too high and advocated for deeper, faster cuts. 2. Led the White House digital asset working group to shape pro-crypto… — Juan Leon (@singularity7x) November 25, 2025

Des taux directeurs plus bas signifient un coût de l’argent moins élevé, donc un levier moins cher pour les traders et une meilleure appétence pour les actifs volatils comme les cryptos.

Un profil très familier de l’écosystème crypto

Contrairement à beaucoup d’anciens ou actuels banquiers centraux, Hassett ne découvre pas le sujet des actifs numériques. Il a déjà coordonné des travaux fédéraux sur la régulation des cryptomonnaies, en dirigeant un groupe chargé de proposer un cadre pour les actifs numériques à Washington.

Autre détail qui ne passe pas inaperçu dans le milieu : il a siégé au board consultatif de Coinbase et détient une part significative de l’action COIN. Autrement dit, il connaît les contraintes des exchanges, le fonctionnement des marchés au quotidien et les attentes des acteurs crypto vis-à-vis de la régulation.

Pour les investisseurs, cela ressemble à l’opposé d’un banquier central hostile ou méfiant vis-à-vis du secteur.

Les marchés de prédiction le voient déjà favori, mais rien n’est joué

Sur les plateformes de pari décentralisées comme Polymarket, Hassett apparaît désormais comme le favori pour succéder à Jerome Powell. Les contrats misent autour de 57 % de probabilité que les autorités le nomment prochain président de la Fed.

C’est loin d’être une certitude, mais suffisant pour que le marché commence à intégrer ce scénario dans ses anticipations. Derrière lui, on retrouve Christopher Waller, actuel gouverneur de la Fed, que les parieurs créditent d’environ 22 % de chances.

JUST IN: 🇺🇸 Kevin Hassett is now President Trump's top choice to replace Jerome Powell as Federal Reserve Chair. pic.twitter.com/A8QPcLhYm4 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 25, 2025

Troisième nom qui circule, Kevin Warsh, ex gouverneur de la Fed et ancien banquier chez Morgan Stanley, tourne autour de 15 % dans les paris.

Les mêmes marchés de prédiction estiment pourtant que l’annonce officielle du successeur ne devrait pas tomber en 2025. Le mandat actuel de Powell court jusqu’en février 2026 et un mandat de président de la Fed dure quatre ans.

Le jeu de chaises musicales peut encore évoluer, surtout dans un contexte politique et économique aussi chargé.

Pourquoi ce choix serait un tournant pour Bitcoin

Si Hassett finit réellement par s’asseoir dans le fauteuil de Powell, l’impact pour Bitcoin serait autant psychologique que macroéconomique. D’un côté, les investisseurs liraient sa nomination comme un signal clair que la Fed va privilégier des taux plus bas, donc plus de liquidité et plus de prise de risque.

De l’autre, le fait que le futur patron de la banque centrale ait déjà travaillé sur la régulation des cryptos et fréquenté les coulisses de Coinbase envoie un message implicite : la crypto n’est plus un épiphénomène, elle fait partie du paysage à prendre au sérieux.

Pour autant, rien ne garantit un bull run automatique. Tout dépendra du rythme réel des baisses de taux, de l’état de l’économie américaine et de la manière dont la Fed communiquera sur les risques financiers.

Mais sur le papier, voir un « pro-crypto » tenir le volant de la politique monétaire américaine pendant quatre ans représente l’un des scénarios les plus favorables que le marché pouvait imaginer.

