Pour Résumer

La Fed baisse les taux, dopant les actifs risqués.

Bitcoin à 110 000 $ vise un nouveau rallye.

Les altcoins comme Solana pourraient suivre.

Une baisse des taux historique

Le 17 septembre 2025, la Fed annonce une baisse des taux de 50 points de base, à 4,75 %. Effectivement, cette décision, la troisième en 2025, répond à une inflation stabilisée à 3,1 %.

Ce virage monétaire booste les actifs risqués. De plus, les flux vers les ETF crypto atteignent 25 milliards de dollars. En outre, Bitcoin gagne 3 % en 24 heures, atteignant 110 000 $.

Les marchés anticipaient cette baisse à 68 % de probabilité. D’ailleurs, le S&P 500 grimpe de 2 %. Effectivement, les liquidités affluent vers les cryptos.

ChatGPT 5 table sur un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. En effet, la dette US à 33 trillions de dollars renforce Bitcoin comme hedge. D’ailleurs, 70 % des analystes parient sur un rallye.

Bitcoin : prêt pour un nouvel ATH ?

Bitcoin consolide à 110 000 $, mais un signal haussier émerge. Le RSI à 69 indique un momentum fort. Effectivement, le support à 105 000 $ tient bon.

Les ETF spot, menés par BlackRock avec 350 000 BTC, dopent la demande. De plus, les volumes d’échanges atteignent 50 milliards de dollars quotidiens. En outre, les whales accumulent 19 130 adresses record.

Un breakout au-dessus de 115 000 $ viserait 130 000 $. D’ailleurs, la dominance BTC à 55 % libère des flux pour les altcoins. Effectivement, une altseason pourrait suivre.

En effet, la baisse des taux attire les institutionnels. De plus, 60 % des nouveaux flux viennent des hedges funds. D’ailleurs, Bitcoin reste un rempart contre l’inflation.

Impacts sur les altcoins

La baisse des taux dynamise les altcoins. Solana grimpe à 187,75 $, avec une TVL à 10,7 milliards de dollars. Effectivement, ses 65 000 transactions par seconde séduisent.

De plus, Ethereum gagne 2 % à 4 264 $. En outre, sa TVL DeFi atteint 88,8 milliards de dollars. D’ailleurs, les layer-2 comme Polygon boostent l’adoption.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction post-hype. De plus, les liquidations de positions longues atteignent 200 millions de dollars.

D’ailleurs, les stablecoins comme USDT, à 180 milliards, profitent des flux. Effectivement, leur rôle dans les paiements croît de 15 %. En outre, Binance voit ses volumes bondir.

Perspectives : un rallye crypto en vue ?

La Fed peut-elle propulser Bitcoin à un nouvel ATH ? ChatGPT 5 prévoit un marché crypto à 4 000 milliards de dollars d’ici 2026. Effectivement, la baisse des taux libère des capitaux.

De plus, des pays comme le Canada adoptent des politiques similaires. En outre, un cadre UK-US pourrait doper les stablecoins. D’ailleurs, 10 milliards de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, la cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks, inquiète. De plus, une inflation rebondissante pourrait freiner.

Septembre 2025 s’annonce décisif. Effectivement, Bitcoin pourrait mener une altseason explosive. La prudence reste essentielle pour les investisseurs.

