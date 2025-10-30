Powell frappe fort : la Fed abaisse les taux à 4 %, la liquidité revient

Pour Résumer

La Fed abaisse les taux à 4 % le 30 octobre.

Liquidité massive dope Bitcoin et altcoins.

Le marché crypto reste à 4 000 milliards de dollars.

La décision choc de la Fed

Jerome Powell annonce une coupe de 50 points de base, portant les fed funds à 4-4,25 %. Effectivement, l’inflation à 2,1 % et un chômage à 4,1 % justifient cette mesure.

La Fed vise une croissance molle sans récession. De plus, le bilan reste à 7 000 milliards de dollars. En outre, deux coupes supplémentaires sont prévues d’ici 2026.

Cette politique accommodante rappelle 2021. D’ailleurs, les marchés actions grimpent de 2 %. Effectivement, la liquidité fuit vers les actifs risqués.

En effet, Powell évoque un « atterrissage en douceur ». De plus, les banques centrales mondiales suivent. En outre, la BCE pourrait couper à 3 % en décembre.

Liquidité : un booster pour Bitcoin

Bitcoin explose de 5 % à 108 556 $ post-annonce. Effectivement, les taux bas réduisent le coût d’opportunité du BTC.

La corrélation BTC-S&P 500 atteint 0,8. De plus, les ETF Bitcoin captent 5 milliards de dollars en une semaine. En outre, MicroStrategy achète 10 000 BTC supplémentaires.

D’ailleurs, la dominance BTC tombe à 54 %. Effectivement, les flux se redistribuent vers les altcoins.

En effet, les mineurs respirent avec des marges à 60 %. De plus, le halving 2024 amplifie l’effet rareté. En outre, 12 pays testent des réserves BTC.

Impacts sur les altcoins et DeFi

Les altcoins surfent sur la vague. Solana grimpe de 8 % à 187,75 $. Effectivement, sa TVL atteint 12 milliards de dollars.

Ethereum, à 3 797 $, gagne 6 %. De plus, les layer-2 comme Base attirent 1 milliard. En outre, la DeFi totalise 100 milliards de TVL.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 25 % menace les retail. D’ailleurs, les liquidations atteignent 200 millions de dollars.

Effectivement, les exchanges voient les volumes exploser de 40 %. En outre, la confiance institutionnelle monte. De plus, les stablecoins circulent à 150 milliards.

Perspectives : un bull run relancé ?

Cette coupe peut-elle relancer le bull run ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ fin 2025. Effectivement, la liquidité dope les risques.

De plus, des pays comme le Brésil adoptent des politiques similaires. En outre, 15 billions d’investissements crypto sont attendus. D’ailleurs, l’or gagne 2 % à 2 500 $.

Cependant, des risques persistent. En effet, une inflation rebond pourrait inverser la tendance. De plus, un shutdown US freine les flux.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, la liquidité revient. La prudence s’impose pour les investisseurs.

