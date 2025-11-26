LIVE – Le marché piétine, Bitcoin, Ethereum et XRP peinent à avancer – Toute l’actualité du 26 novembre 2025

Pour Résumer

Le marché crypto reste en consolidation, sans direction franche.

Ethereum continue de bloquer sous les 3 000 $, signe d’un manque d’élan et de volumes insuffisants.

XRP reste hésitant avec des résistances qui freinent toute progression.

Bitcoin tente de respirer, mais la tendance reste fragile

En ce 26 novembre, Bitcoin parvient à se maintenir vers les 87 000 $ après être passé tout près des 80 000 $ la semaine dernière. La respiration reste pour le moins timide. Les données de marché montrent un actif qui porte encore une chute de plus de 30 % depuis son sommet d’octobre, et cette blessure pèse sur le moral des investisseurs.

La zone actuelle inspire une impression de consolidation prudente plutôt qu’un vrai retour de dynamique. Beaucoup observent ce palier pour comprendre s’il peut devenir un plancher solide ou s’il ne s’agit que d’une pause fragile avant un autre mouvement de repli.

Le manque d’élan de Bitcoin confirme que la majorité des opérateurs privilégient pour l’instant l’attente plutôt que l’accumulation.

Ethereum manque d’appuis

De son côté, Ethereum reste particulièrement surveillé, car la seconde capitalisation mondiale montre peu de signes de redressement. Son positionnement sous les 3 000 $ traduit l’absence de flux entrants significatifs.

Les volumes restent faibles. La dynamique générale est morose, les dernières séances montrent un actif bloqué dans une zone étroite, incapable de s’offrir une vraie impulsion haussière. Les signaux techniques convergent vers une lecture prudente, car sans intervention de marché global, Ethereum peine à créer un élan de sa propre initiative.

XRP reste quant à lui confiné dans ses résistances.

Le prix de XRP tente de revenir autour des 2,20 $, mais là encore, les barrières techniques lui offrent tous les freins possibles, l’empêchant d’aller vers une progression véritable. Certains scénarios évoquent un possible passage vers 2,60 $ si le contexte devient plus favorable.

Pour l’instant, les signaux restent mixtes. Le manque de volume, les hésitations du marché et la sensibilité au climat macro empêchent d’affirmer un vrai redressement. Le marché observe le comportement de XRP dans cette zone resserrée pour déterminer si la prochaine direction sera une cassure vers le haut ou une rechute vers ses récents plus bas.

Le marché crypto affiche donc un profil pour le moins mitigé. La capitalisation mondiale tourne autour de trois milliards de dollars. Les investisseurs semblent attendre un élément déclencheur pour reprendre confiance.

Si un mouvement doit se dessiner, il proviendra probablement d’un rebond de volume ou d’une annonce susceptible de redonner de la visibilité sur la trajectoire des actifs majeurs. D’ici là, le marché continue de faire du surplace.

