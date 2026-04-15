Le prix du Bitcoin (BTC) s’échange au-dessus de 74 000 USD, se redressant nettement après des semaines de pression géopolitique liée à l’escalade des hostilités entre l’Iran et les États-Unis qui avait maintenu l’actif dans une zone de résistance obstinée entre 73 000 et 74 000 USD.

La question analytique n’est plus de savoir si le Bitcoin peut reconquérir ce niveau — il s’agit de déterminer si un rebond se produisant dans un contexte de tensions non résolues au Moyen-Orient reflète une demande structurelle durable ou un short squeeze tactique qui manque encore de confirmation de la part des capitaux patients.

À DÉCOUVRIR : Meilleurs meme coins à acheter au T2

Transmission inter-actifs : le rebond du risque absorbe la prime géopolitique

Le mécanisme de transmission macroéconomique ici est une rotation classique vers le risque (« risk-on ») plutôt qu’une résolution géopolitique. Les marchés boursiers ont ouvert lundi à la hausse, les actions liées aux cryptomonnaies ont terminé en progression généralisée, et le Bitcoin a suivi l’appétit global pour les actifs risqués — sans réduction des tensions sous-jacentes.

L’action Circle a progressé de 12 %, Bullish a gagné 7,5 % et Coinbase a ajouté 3,9 %, suggérant que le mouvement était corrélé et sectoriel plutôt qu’idiosyncratique au seul Bitcoin.

Le pétrole brut est resté élevé, au-dessus de 100 USD le baril, sur fond d’inquiétudes persistantes concernant la fermeture du détroit d’Ormuz, ce qui, d’ordinaire, freinerait l’appétit pour le risque en raison des craintes d’inflation et de stagflation.

Le fait que le Bitcoin ait progressé dans cet environnement — surperformant l’or, qui a poursuivi sa baisse, et le S&P 500 — suggère que l’actif absorbe de plus en plus une partie de la demande de couverture géopolitique qui appartenait historiquement aux métaux précieux et aux bons du Trésor.

Les analystes de VanEck, et plus particulièrement le spécialiste des marchés Menno Martens, ont noté que la résilience des cryptomonnaies lors des dislocations de marché hors séance reflète une reconnaissance institutionnelle croissante des matières premières tokenisées et des contrats à terme perpétuels comme mécanismes de couverture légitimes.

Ce changement structurel de perception pourrait expliquer pourquoi la reprise du Bitcoin après l’échec du cessez-le-feu a été plus rapide et plus soutenue que lors des précédents replis géopolitiques.

Prix du Bitcoin (BTC) : la reconquête des 74 000 USD et la résistance clé au-dessus

La zone des 73 000–74 000 USD a agi comme un plafond pendant environ deux semaines avant la séance de lundi, plusieurs tentatives d’établissement d’une base plus élevée ayant échoué. Le cours actuel au-dessus de 74 000 USD représente la première reprise durable de ce niveau, bien qu’une confirmation nécessite une clôture au-dessus et non une mèche intrajournalière.

Le prochain cluster de résistance significatif se situe près de 76 000 USD, ce qui correspond au précédent sommet atteint avant que l’escalade initiale entre l’Iran et les États-Unis ne déclenche le mouvement de vente de juin.

À la baisse, 72 000 USD est apparu comme un support à court terme — un niveau qui avait servi de résistance lors du précédent rallye alimenté par le cessez-le-feu et qui est maintenant testé comme plancher. Une clôture quotidienne sous 72 000 USD suggérerait que la reprise des 74 000 USD était une fausse cassure plutôt qu’un changement structurel.

Environ 344 millions USD de liquidations crypto totales ont eu lieu au cours de la fenêtre de rebond de 24 heures, les liquidations de positions courtes représentant environ 83 % de ce chiffre.

Ce rachat forcé a mécaniquement amplifié le mouvement haussier des prix, ce qui signifie qu’une partie des gains de lundi reflète un débouclage de positions plutôt qu’un nouvel achat directionnel — une distinction cruciale pour évaluer la suite du mouvement.

next