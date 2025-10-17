La Floride veut sa propre réserve stratégique de Bitcoin

Pour Résumer

HB 183 autorise les fonds publics en Bitcoin et ETF crypto.

Inspiré de la réserve fédérale Trump, lancement en 2026.

La Floride pourrait investir 1,8 milliard de dollars.

HB 183 : un bill pionnier pour la Floride

Le House Bill 183, déposé le 16 octobre 2025 par le représentant Webster Barnaby, autorise le CFO de Floride et le State Board of Administration à investir jusqu’à 10 % des fonds publics en Bitcoin et actifs numériques.

Effectivement, cela inclut les ETF crypto, visant une réserve stratégique comme celle fédérale.

Ce projet s’inspire de l’Executive Order de Trump en mars 2025, créant une réserve nationale de 28 988 BTC. De plus, il permet des paiements fiscaux en crypto, convertis en dollars pour le fonds général. En outre, la date effective est fixée au 1er juillet 2026.

La Floride, avec son fonds de pension de 185,7 milliards de dollars (quatrième aux US), pourrait allouer 1 % à Bitcoin, soit 1,85 milliard. D’ailleurs, le surplus budgétaire de 116,5 milliards offre une marge de 1,16 milliard. Effectivement, cela positionne l’État comme leader crypto.

En effet, des figures comme le Speaker Danny Perez et le Sénateur Ben Albritton, pro-Bitcoin, poussent le bill. De plus, le gouverneur Ron DeSantis, anti-CBDC, soutient l’initiative. En outre, 50 projets similaires ont été introduits dans 50 États en 2025.

Une réserve inspirée de Trump

La réserve floridienne suit l’exemple fédéral. Trump, en mars 2025, crée une Strategic Bitcoin Reserve avec des actifs saisis. Effectivement, cela légitime Bitcoin comme store of value contre l’inflation.

La Floride, avec son fonds de pension investi en hedge funds crypto (miners, MSTR, Coinbase), veut aller plus loin. Samuel Armes, président de la Florida Blockchain Business Association, voit un lancement en Q1 2025. En outre, cela hedge contre la volatilité et l’inflation.

D’ailleurs, la Floride, avec 21 millions d’habitants, attire déjà les talents crypto. Effectivement, des lois anti-CBDC et pro-Bitcoin favorisent l’innovation. En effet, 12 % des Floridiens investissent en crypto.

De plus, le bill permet des paiements fiscaux en crypto, convertis en dollars. En outre, cela pourrait générer 500 millions de dollars de revenus. Effectivement, la Floride vise à devenir la « crypto capital » des US.

Perspectives : la Floride, pionnière US ?

Ce bill peut-il inspirer les États ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards de dollars d’ici 2027. Effectivement, la Floride attire les talents.

De plus, des États comme le Texas suivent. En outre, une BitLicense réformée pourrait suivre. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis persistent. En effet, le shutdown retarde les règles fédérales. De plus, des critiques sur la sécurité émergent.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, la Floride pourrait devenir un hub crypto. La prudence s’impose pour les investisseurs.

