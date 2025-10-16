Pour Résumer

La France a autorisé Lise, première bourse européenne entièrement tokenisée dédiée aux PME, à opérer sous le régime DLT Pilot.

Cette plateforme, soutenue par Kriptown, BNP Paribas et Bpifrance, permettra des échanges et règlements quasi instantanés grâce à la blockchain.

Elle marque une étape clé vers la modernisation des marchés financiers européens.

Une bourse 100 % blockchain pour les PME

Un nouveau chapitre est ouvert dans l’histoire financière de l’Europe.

La France a officiellement délivré une licence DLT TSS (Distributed Ledger Technology Trading and Settlement System) au négoce Lise (pour Lightning Stock Exchange), première bourse entièrement tokenisée destinée aux petites et moyennes entreprises (PME).

Cette autorisation, accordée dans le cadre du DLT Pilot Regime élaboré au sein de l’Union européenne (UE), instaure Paris comme leader de la tokenisation des places financières.

Grâce à l’acquisition de cette autorisation, Lise est désormais en mesure d’opérer à la fois comme plateforme de négociation multilatérale (MTF) et comme dépositaire central de titres (CSD), le tout intégré dans une seule structure blockchain.

Ce paramétrage spécifique permet des paiements et livraisons presque immédiats, supprimant du coup les délais habituels du système T+2 actuellement appliqué sur les marchés traditionnels.

L’initiative, soutenue par la fintech française Kriptown, a pour but de faciliter les introductions en bourse pour les entreprises de taille intermédiaire, généralement entravées par les coûts et la complexité des procédures boursières traditionnelles.

Selon ses dirigeants, les premières IPO tokenisées devraient voir le jour au début de l’année 2026.

Un écosystème soutenu par les grandes institutions

D’ores et déjà, Lise au soutien de grands acteurs de la finance française, comme l’AMF, CACEIS (groupe Crédit Agricole), mais également BNP Paribas et Bpifrance.

Elle est en priorité destinée aux sociétés par actions, ainsi qu’aux sociétés en commandite dont la capitalisation est inférieure ou égale à 500 millions, avec pour objectif que 50 % des émetteurs soient valorisés sous 200 millions.

Un tel dispositif combinant le trading, le règlement et la conservation sur une seule blockchain permettra un fonctionnement ininterrompu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un premier en Europe pour une bourse régulée.

De leur côté, les investisseurs individuels auront aussi l’opportunité de s’impliquer, sous réserve de réussir un examen de compétence en blockchain, prévu pour 2026.

Comparée au schéma traditionnel du marché, qui fait appel à différents intermédiaires, cette méthode apparaît comme novatrice. Regrouper dans sa totalité les services dans un environnement numérique unique semble, par conséquent, un moyen de concilier l’optimisation des coûts, la rapidité d’exécution et la transparence des opérations.

Une expérimentation à l’échelle européenne

Le DLT Pilot Regime, cadre réglementaire instauré par la Commission européenne, limite pour l’instant le volume total des titres tokenisés à 6 milliards d’euros.

Ce mécanisme, prévu pour une période initiale de trois ans, agis-en tant que banc d’essai réglementaire pour expérimenter les marchés financiers basés sur la blockchain avant une adoption extensive au niveau de l’Union européenne.

Les premières levées de fonds sur Lise seront déterminantes pour évaluer la viabilité du modèle. Si elle réussissait, cette démarche pourrait inciter des acteurs majeurs tels qu’Euronext ou Deutsche Börse à intensifier leur propre stratégie de tokenisation.

Ce déploiement va bien au-delà d’une simple phase expérimentale, démontrant la volonté de l’Europe de mettre à jour ses marchés à l’ère du numérique tout en maintenant une réglementation stricte.

Source : Cointelegraph

