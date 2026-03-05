Le rapport River Business Report 2025 indique :

« Le Bitcoin a perdu 50 % de sa valeur historique, mais son adoption s’accélère de manière à ne pas encore impacter son prix. »

Les données révèlent un découplage important entre la performance des prix et la croissance fondamentale du réseau, les grands investisseurs continuant d’acheter alors que la valeur marchande de l’actif a été divisée par deux par rapport à son pic d’octobre.

Bitcoin ownership changed massively in 2025. More in next week’s report on Bitcoin adoption. pic.twitter.com/dyIk9e7rWt — River (@River) February 17, 2026

Selon le rapport, les institutions, une catégorie qui englobe les entreprises, les gouvernements, les fonds et les fonds négociés en bourse (ETF), ont été des acheteurs nets tout au long de la volatilité de l’année.

Le rapport indique que 60 % des principales banques américaines développent actuellement des produits liés au Bitcoin, favorisées par un environnement réglementaire plus clément aux États-Unis.

Cette infrastructure permet aux banques de conserver directement des actifs, levant ainsi les obstacles techniques qui freinaient auparavant l’entrée des institutions sur ce marché.

L’accumulation institutionnelle défie le récit des ours

River a fait remarquer qu’« il n’y a pas de marché baissier concernant l’adoption du Bitcoin », soulignant que les conseillers en placement inscrits (RIA) sont acheteurs nets de Bitcoin depuis huit trimestres consécutifs.

Ces conseillers ont investi environ 1,5 milliard de dollars par trimestre dans des ETF Bitcoin au cours des deux dernières années, ce qui témoigne d’une évolution structurelle des stratégies d’allocation de portefeuille.

Les investisseurs semblent faire abstraction des fluctuations de prix à court terme. River a maintenu ses positions malgré une correction de près de 50 % par rapport aux sommets d’octobre.

Il souligne que la confiance dans cet actif a « progressé plus rapidement que pour n’importe quel autre actif dans l’histoire », passant d’une technologie expérimentale à une réserve de valeur mondialement reconnue, avec des courbes d’adoption comparables à celles des débuts d’Internet.

Ce comportement d’accumulation s’aligne sur des observations de marché plus générales où les fonds spéculatifs augmentent leurs positions en Bitcoin

.En période de ralentissement économique, les entreprises cherchent à capter une valeur à long terme.

Selon les données de River, elles représentaient le principal groupe d’acheteurs en 2025, ajoutant environ 54 milliards de dollars en Bitcoin à leurs bilans.

Ce chiffre dépasse celui de toutes les années précédentes cumulées, témoignant d’une accélération considérable de l’adoption du Bitcoin par les trésoreries d’entreprise. L’adoption par les commerçants a également connu une forte hausse, bondissant de 74 % à l’échelle mondiale et triplant aux États-Unis, principalement grâce aux petites entreprises privées à la recherche de solutions de paiement alternatives et de protection contre l’inflation.

Un rapport met en lumière la dimension géopolitique croissante de l’adoption du Bitcoin

Le rapport met également en lumière la dimension géopolitique croissante de l’accumulation de bitcoins.

En 2025, cinq nouveaux États, dont le Luxembourg et l’Arabie saoudite, ont commencé à détenir des bitcoins. Les fonds souverains ont également commencé à accumuler cet actif, le considérant comme une réserve stratégique au même titre que l’or et les devises étrangères.

Cette institutionnalisation représente des « millions de particuliers » qui s’exposent aux marchés par le biais de fonds de pension, de régimes de retraite et de bilans d’entreprises, plutôt que par des transactions directes au détail.

Il soutient que ce changement atténue la volatilité à long terme, car ces acheteurs détiennent généralement des actifs sur des horizons temporels pluriannuels, contrairement aux investisseurs particuliers spéculatifs.

Par ailleurs, le rapport River suggère que le plancher du Bitcoin pourrait être plus solide que ne le laissent penser les graphiques. Si les institutions continuent d’absorber l’offre au rythme actuel de 829 000 BTC par an, le flottant disponible pour la spéculation diminuera.

Avertissement : Coinspeaker s’engage à fournir une information impartiale et transparente. Cet article vise à présenter des informations exactes et actualisées, mais ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d’investissement. Les conditions de marché pouvant évoluer rapidement, nous vous encourageons à vérifier vous-même les informations et à consulter un professionnel avant de prendre toute décision basée sur ce contenu.