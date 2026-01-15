Le marché crypto vers nouveaux sommets en 2026 selon JPMorgan

Pour Résumer

JPMorgan prévoit une hausse record des flux financiers dans la crypto pour 2026 après une année 2025 à 130 milliards de dollars.

La croissance future sera principalement portée par les investisseurs institutionnels grâce à une régulation plus claire aux États-Unis.

Ce changement de paradigme devrait favoriser les introductions en bourse et les investissements massifs dans les infrastructures blockchain.

Une année 2025 portée par l’enthousiasme des particuliers et des ETF

L’année qui vient de s’écouler a servi de catalyseur majeur pour l’ensemble de la sphère crypto.

Les flux entrants ont atteint le chiffre record de 130 milliards de dollars, représentant une augmentation d’un tiers par rapport à l’exercice précédent.

Cette vague de liquidités a été principalement alimentée par le succès retentissant des ETF Bitcoin et Ethereum, qui ont attiré une large base d’investisseurs particuliers.

Parallèlement, les stratégies de trésorerie numérique adoptées par des entreprises pionnières ont joué un rôle de moteur essentiel.

Plus de la moitié de ces investissements totaux proviennent d’entités ayant intégré les actifs numériques directement dans leur bilan comptable.

Cette tendance confirme que la détention directe de jetons devient une norme pour les sociétés en quête de diversification et de performance.

La transition vers une domination institutionnelle en 2026

Si 2025 a été l’année des particuliers, 2026 devrait marquer le grand retour en force des acteurs institutionnels.

Selon Nikolaos Panigirtzoglou et son équipe d’analystes, cette nouvelle phase de croissance sera facilitée par une clarté réglementaire accrue, notamment aux États-Unis :

« Le rebond des flux institutionnels que nous prévoyons pour 2026 sera probablement facilité par l’adoption de réglementations cryptographiques supplémentaires telles que le Clarity Act aux États-Unis, qui est susceptible de déclencher une nouvelle adoption institutionnelle des actifs numériques ainsi qu’une nouvelle activité institutionnelle autour du financement par capital-risque cryptographique, des fusions et acquisitions et des introductions en bourse dans des secteurs tels que les émetteurs de stablecoins, les sociétés de paiement, les bourses, les fournisseurs de portefeuilles, l’infrastructure blockchain et les solutions de conservation. »

L’adoption de cadres législatifs structurants devrait rassurer les fonds de pension et les gestionnaires d’actifs jusqu’ici hésitants.

Ce climat de confiance renouvelé stimulera non seulement les achats directs, mais aussi les activités de fusions-acquisitions et les introductions en bourse dans le secteur.

Les infrastructures de paiement, les émetteurs de stablecoins et les solutions de garde réglementées sont en première ligne pour bénéficier de ce déploiement massif de capitaux professionnels.

Le marché s’attend ainsi à voir les flux sur les contrats à terme CME rebondir après une période de stagnation relative.

Un écosystème en pleine mutation technologique et financière

L’évolution des flux financiers ne se limite pas à une simple accumulation de capital, elle reflète une mutation profonde de l’industrie.

Le capital-risque crypto retrouve des couleurs, finançant des projets innovants dans le domaine de l’infrastructure blockchain et de la finance décentralisée.

Cette injection de liquidités permet de stabiliser les marchés face à la volatilité, tout en renforçant la liquidité globale des actifs les plus échangés.

La compétition entre le dollar traditionnel et les actifs numériques s’intensifie, poussant les banques de premier plan à réviser leurs prévisions à la hausse.

Avec une capitalisation totale dépassant désormais les seuils historiques, la crypto n’est plus une classe d’actifs marginale mais un pilier de la finance moderne.

Les perspectives pour 2026 suggèrent que nous ne sommes qu’au début d’un cycle d’intégration technologique qui redéfinira les échanges de valeur à l’échelle globale.

L’accélération des flux entrants vers les actifs numériques souligne une transition irréversible vers une économie plus décentralisée et régulée.

Alors que les barrières à l’entrée s’effondrent pour les grandes institutions, le marché crypto saura-t-il maintenir son indépendance originelle tout en absorbant cette masse monétaire colossale ?

