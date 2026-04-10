Le prix du Bitcoin s’échange près de 71 000 USD, en baisse de 0,5 % sur les dernières 24 heures, alors que le cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran, qui a stimulé le large rallye crypto de mardi, a commencé à montrer des signes concrets d’effondrement moins de 48 heures après son annonce.

La question analytique n’est plus de savoir si le mouvement de soulagement peut se prolonger, mais plutôt quelle part des gains de mardi s’évaporera si le cessez-le-feu échoue à son premier test de résistance du week-end, et où se situera le plancher crédible.

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La prime de risque d’Ormuz : comment le doute sur le cessez-le-feu se transmet à la crypto

Le mécanisme de transmission est ici direct. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré jeudi que trois clauses de la proposition de cessez-le-feu avaient été transgressées – sans préciser lesquelles – tandis que les opérations militaires israéliennes se poursuivaient au Liban et que le détroit d’Ormuz, censé rouvrir en vertu de l’accord, restait effectivement fermé avec un trafic de pétroliers minimal.

Ce dernier point est crucial : la réouverture d’Ormuz était la pièce maîtresse de l’accord, et l’absence de concrétisation signifie que la prime de risque énergétique, que le marché avait brièvement écartée mardi, est en train d’être réintégrée dans les prix.

Le pétrole brut Brent a rebondi de +2 % pour atteindre environ 97 USD le baril après l’effondrement de plus de 10 % sur la seule journée de mercredi – sa pire baisse quotidienne en six ans. Ce revirement reflète un marché passé de l’anticipation de la paix à celle de l’incertitude en une seule session de trading.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont indiqué une baisse de 0,2 % jeudi, signalant la fin d’une série de quatre jours de hausse pour les actions mondiales. L’indice MSCI Asia Pacific a chuté de 0,9 %, avec deux actions en baisse pour une en hausse, effaçant une partie de la poussée de mercredi liée au cessez-le-feu.

Les bons du Trésor sont restés stables après qu’un rallye initial s’est essoufflé, face aux craintes que la hausse des prix du pétrole ne vienne alimenter les attentes d’inflation, ce qui introduit la deuxième couche de transmission.

La Réserve fédérale a continué de signaler des risques d’inflation à la hausse parallèlement à un ralentissement des données sur l’emploi, maintenant intacte la narration de taux d’intérêt élevés sur une durée prolongée.

Les analystes de Bitunix ont qualifié cette combinaison de double choc provenant de la réévaluation mondiale de l’énergie et des contraintes de la politique de la Réserve fédérale, soulignant que les responsables font face à un équilibre difficile entre l’inflation tirée par l’énergie et l’affaiblissement des conditions de l’emploi.

Prix du Bitcoin : le support à 70 582 USD et la résistance à 71 766 USD qui a rejeté le prix

La structure technique du Bitcoin reste limitée par la fourchette de 65 000 USD à 73 000 USD qui a contenu chaque mouvement significatif depuis la fin février, mais l’actif teste désormais la partie supérieure de cette zone plutôt que de stagner dans le bas – ce qui, dans les circonstances actuelles, constitue l’observation la plus constructive disponible.

L’inquiétude immédiate réside dans le fait que le BTC a subi un rejet technique au niveau du retracement de Fibonacci de 23,6 % à 71 766 USD et est depuis retombé sous sa moyenne mobile à 7 jours à 71 342 USD, avec un intérêt ouvert (open interest) sur les contrats à terme en baisse de 4,25 % en une seule session dans un contexte de désendettement généralisé.

Les niveaux de support clés à surveiller : le retracement de Fibonacci de 50 % à 70 582 USD, le niveau de 61,8 % à 70 052 USD et le point bas récent à 68 338 USD – qui représente le scénario d’un retour complet au point de départ si le cessez-le-feu s’effondre formellement.

Le prix du Bitcoin a atteint un pic intrajournalier de 76 013 USD plus tôt dans la semaine avant de reculer ; la valeur de 70 981 USD enregistrée jeudi marque un repli de 6,6 % par rapport à ce sommet. La zone macro des 65 000 USD – 73 000 USD est toujours intacte, mais la charge de la preuve a basculé du côté des acheteurs (bulls).

Actuellement, le Bitcoin réagit directement à la géopolitique plutôt qu’aux purs indicateurs techniques. En effet, si le cessez-le-feu tient réellement et que le pétrole se calme, surtout si le Brent repasse sous les 90 USD, cela allégera la pression macroéconomique et donnera au BTC l’espace nécessaire pour reconquérir la tendance court terme au-dessus de 71,3k USD et revenir dans la zone des 73k à 74k USD.

Cependant, le marché n’adhère manifestement pas encore totalement à cette issue, car le risque de baisse reste bien réel. Si les tensions s’enflamment à nouveau et que le pétrole dépasse les 100 USD, le Bitcoin perdra probablement la zone des 70k USD pour glisser vers le haut des 60k USD, avec les 65k USD de nouveau en jeu comme plancher plus profond.

Nous sommes donc dans un de ces moments où la direction ne provient pas des seuls graphiques, mais des gros titres de l’actualité. Actuellement, les deux trajectoires restent ouvertes, le marché intégrant activement le risque que les choses tournent au négatif aussi vite qu’elles s’étaient améliorées.

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