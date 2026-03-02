L’équipe de développement de Shiba Inu a émis une alerte concernant une vague d’activités frauduleuses ciblant le nouveau système de récupération SOU.

Susbarium, le canal dédié à la sécurité de l’écosystème, a averti la communauté cette semaine que des acteurs malveillants déploient des campagnes de phishing conçues pour vider les portefeuilles, sous prétexte de compensations liées à l’exploitation du pont Shibarium l’année dernière.

L’initiative SOU : les suites de l’arnaque du pont Shibarium

L’initiative « Shib Owes You » (SOU) représente un effort de bonne foi des développeurs pour rembourser les utilisateurs touchés par l’exploitation du pont Shibarium survenue en septembre 2025.

Suite au lancement du système de récupération, les utilisateurs éligibles peuvent réclamer des NFT vérifiés représentant les fonds qui leur sont dus. Ces actifs numériques sont destinés à être échangeables ou remboursables à mesure que les fonds sont récupérés.

JUST IN🚨: Shibarium is set to restart its Ethereum bridge after a $4M exploit forced an emergency shutdown. Developers have rotated validator keys, secured 100+ contracts, and recovered 4.6M $BONE. A refund plan for affected users is underway. The Sept 12 hack exploited… pic.twitter.com/pVMM8UbDx4 — Amrif 🕸️³ (@theamrif) October 5, 2025

Cependant, ce déploiement a attiré des escrocs opportunistes.

Alors que le système SOU vise à restaurer la confiance, à l’instar de la manière dont les indicateurs de marché positifs peuvent stimuler l’intérêt comme on l’a vu dans une récente analyse du prix du SHIB, il crée un vecteur pour des attaques d’ingénierie sociale où les victimes sont impatientes de récupérer leurs pertes.

Mécanismes de l’arnaque Shiba Inu

Comment fonctionne l’arnaque ? Des acteurs malveillants font circuler de faux jetons SOU et des liens de phishing qui imitent le portail de remboursement officiel. L’équipe a souligné que les NFT SOU légitimes ne sont jamais envoyés par airdrop directement dans les portefeuilles des utilisateurs ; ils doivent être frappés (mint) exclusivement via le site officiel.

Des chercheurs en sécurité ont noté des tactiques ressemblant à l’« address poisoning », où les escrocs envoient des jetons de valeur nulle aux utilisateurs pour encombrer les historiques de transactions avec des adresses de contrats malveillants, espérant que les utilisateurs les copieront aveuglément pour de futures interactions.

Nous sommes conscients de multiples tentatives d’escroquerie impliquant le NFT SOU. Veuillez noter que le NFT SOU ne sera jamais envoyé par airdrop dans votre portefeuille.

Si un utilisateur interagit avec ces faux actifs ou connecte son portefeuille à un site frauduleux, il risque d’être victime de « wallet drainers ». Ce vecteur de menace reste un problème persistant dans l’industrie, similaire aux attaques sophistiquées qui ont récemment poussé la Fondation Ethereum à s’associer à des entreprises de sécurité pour lutter contre les scripts malveillants.

Alors que les régulateurs et les forces de l’ordre répriment de plus en plus les acteurs illicites, comme en témoignent la peine de 30 ans de prison pour le fondateur d’Incognito Market et la récente condamnation du PDG de SafeMoon, la défense immédiate contre une arnaque SHIB réside dans l’évitement des liens non sollicités et la vérification des adresses de contrats intelligents.

De la sécurité du SHIB à la spéculation MAXI : deux parcours de mème coins très différents

Alors que Shiba Inu se concentre actuellement sur la sécurité, le remboursement et la protection des utilisateurs via son initiative de récupération SOU, Maxi Doge (MAXI) représente une phase différente du cycle de vie des mème coins : la formation de capital à un stade précoce et la construction de narration.

Les récents avertissements de phishing de SHIB soulignent la complexité opérationnelle qui accompagne le passage à l’échelle. Les grands écosystèmes doivent défendre leur infrastructure, gérer les failles et maintenir la confiance des utilisateurs.

MAXI, en revanche, est encore en prévente. Il a levé environ 4,6 millions de dollars jusqu’à présent, avec des jetons au prix de 0,0002804 USD selon un modèle de tarification structuré en 50 étapes. L’augmentation progressive récompense les premiers acheteurs, mais reflète également le fait que la valorisation est encore spéculative et dictée par le marché.

Les allocations de jetons consacrent 40 % au marketing, 25 % à un « Maxi Fund » pour l’exposition et les initiatives de liquidité, 15 % chacun au développement et à la liquidité, et 5 % aux incitations au staking.

Les plans d’engagement communautaire incluent des tournois et des compétitions gamifiées conçus pour soutenir l’activité après la cotation.

Le contraste est clair : SHIB démontre ce qui se passe lorsqu’un mème coin devient un écosystème de plusieurs milliards de dollars avec de réelles surfaces d’attaque. MAXI montre à quoi ressemblent les projets de mème coins à un stade plus précoce avant leur cotation sur les bourses, où le risque est plus élevé mais où les attentes sont centrées sur la croissance plutôt que sur la défense.

Visitez Maxi Doge ici

next