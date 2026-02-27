L’équipe de développement de Shiba Inu a émis une alerte concernant une vague d’activités frauduleuses ciblant le système de récupération SOU récemment lancé.

Susbarium, le canal dédié à la sécurité de l’écosystème, a averti la communauté cette semaine que des acteurs malveillants déploient des campagnes de phishing conçues pour vider les portefeuilles sous prétexte de compensations liées à l’exploit du pont Shibarium de l’année dernière.

JUST IN🚨: Shibarium is set to restart its Ethereum bridge after a $4M exploit forced an emergency shutdown. Developers have rotated validator keys, secured 100+ contracts, and recovered 4.6M $BONE. A refund plan for affected users is underway. The Sept 12 hack exploited… pic.twitter.com/pVMM8UbDx4 — Amrif 🕸️³ (@theamrif) October 5, 2025

L’initiative SOU : les suites de l’arnaque du pont Shibarium

L’initiative « Shib Owes You » (SOU) représente un effort de bonne foi de la part des développeurs pour rembourser les utilisateurs touchés par l’exploit du pont Shibarium survenu en septembre 2025. Suite au lancement du système de récupération, les utilisateurs éligibles peuvent réclamer des NFT vérifiés représentant les fonds qui leur sont dus.

Ces actifs numériques sont destinés à être échangeables ou remboursables à mesure que les fonds sont récupérés.

Cependant, ce déploiement a attiré des escrocs opportunistes. Si le système SOU vise à restaurer la confiance, tout comme les indicateurs de marché positifs peuvent stimuler l’intérêt comme on l’a vu dans la récente analyse du prix du SHIB, il crée un vecteur d’attaques par ingénierie sociale où les victimes sont impatientes de récupérer leurs pertes.

Mécanismes de l’arnaque Shiba Inu

Comment fonctionne l’arnaque ? Des acteurs malveillants font circuler de faux jetons SOU et des liens de phishing qui imitent le portail de remboursement officiel. L’équipe a souligné que les NFT SOU légitimes ne sont jamais envoyés par airdrop directement dans les portefeuilles des utilisateurs ; ils doivent être frappés (mint) exclusivement via le site officiel.

Les chercheurs en sécurité ont noté des tactiques ressemblant à l’« address poisoning », où les escrocs envoient des jetons de valeur nulle aux utilisateurs pour encombrer l’historique des transactions avec des adresses de contrats malveillants, espérant que les utilisateurs les copieront aveuglément pour leurs futures interactions.

Nous sommes au courant de multiples tentatives d’arnaque impliquant le NFT SOU. N’oubliez pas que le NFT SOU ne sera jamais envoyé par airdrop dans votre portefeuille.

Si un utilisateur interagit avec ces faux actifs ou connecte son portefeuille à un site frauduleux, il risque d’être victime de « wallet drainers ».

Ce vecteur de menace reste un problème persistant dans l’industrie, à l’instar des attaques sophistiquées qui ont récemment poussé la Fondation Ethereum à s’associer à des entreprises de sécurité pour lutter contre les scripts malveillants.

Alors que les régulateurs et les forces de l’ordre répriment de plus en plus les acteurs illicites, comme en témoignent la peine de 30 ans de prison pour le fondateur d’Incognito Market et la récente condamnation du PDG de SafeMoon, la défense immédiate contre une arnaque SHIB consiste à éviter les liens non sollicités et à vérifier les adresses des contrats intelligents.

De la sécurité du SHIB à la spéculation sur MAXI : deux parcours de meme coins très différents

Alors que Shiba Inu se concentre actuellement sur la sécurité, le remboursement et la protection des utilisateurs via son initiative de récupération SOU, Maxi Doge (MAXI) représente une phase différente du cycle de vie des meme coins : la formation de capital à un stade précoce et la construction d’un narratif.

Les récents avertissements de phishing de SHIB soulignent la complexité opérationnelle qui accompagne la montée en puissance. Les grands écosystèmes doivent défendre leur infrastructure, gérer les exploits et maintenir la confiance des utilisateurs.

MAXI, en revanche, est encore en prévente. Il a levé environ 4,6 millions USD jusqu’à présent, avec des jetons au prix de 0,0002804 USD selon un modèle de tarification structuré en 50 étapes. L’augmentation par paliers récompense les premiers acheteurs, mais reflète également le fait que la valorisation est encore spéculative et dictée par le marché.

Les allocations de jetons consacrent 40 % au marketing, 25 % à un « Maxi Fund » pour l’exposition et les initiatives de liquidité, 15 % chacun au développement et à la liquidité, et 5 % aux incitations au staking.

Les plans d’engagement de la communauté incluent des tournois et des compétitions ludifiées conçus pour soutenir l’activité après la cotation.

Le contraste est clair : SHIB démontre ce qui se passe après qu’un meme coin a mûri pour devenir un écosystème de plusieurs milliards de dollars avec de réelles surfaces d’attaque. MAXI montre à quoi ressemblent les projets de meme coins plus précoces avant leur cotation sur les plateformes d’échange, où le risque est plus élevé mais où les attentes sont centrées sur la croissance plutôt que sur la défense.

Visitez Maxi Doge ici

next