Pour Résumer

La France lance un stablecoin euro en 2025.

Il défie Tether, soutenu par la BCE.

Le marché crypto reste à 4 000 milliards.

Un stablecoin euro made in France

Annoncé le 6 octobre 2025, ce stablecoin euro est développé par un consortium français, incluant Société Générale et Ledger. Effectivement, il est adossé à l’euro à 1:1, avec des réserves auditées.

La BCE supervise via MiCA, garantissant la conformité. De plus, il vise à contrer Tether (USDT), qui domine avec 290 milliards de dollars. En outre, 500 millions d’euros sont déjà engagés.

Ce stablecoin s’intègre aux blockchains comme Ethereum et Solana. D’ailleurs, il cible les paiements transfrontaliers. Effectivement, les frais tombent à 0,01 € par transaction.

En effet, la France veut réduire la dépendance au dollar. De plus, 10 % des Européens utilisent des stablecoins. En outre, ce projet pourrait capter 5 % du marché d’ici 2026.

Une riposte face au dollar dominant

Le dollar domine 80 % des transactions crypto via USDT et USDC. La France, avec ce stablecoin, veut inverser la tendance. Effectivement, la BCE teste un euro numérique complémentaire.

Les entreprises européennes, comme Airbus, adoptent ce stablecoin pour les paiements. De plus, 20 % des flux DeFi pourraient migrer vers l’euro. En outre, MiCA impose des audits stricts à Tether.

L’euro, à 1,05 $ en octobre 2025, reste faible. D’ailleurs, la dette française à 168 milliards dope l’urgence. Effectivement, ce stablecoin vise à renforcer l’euro.

En effet, la Chine et le Japon observent ce modèle. De plus, une adoption massive pourrait affaiblir le dollar. En outre, 60 % des analystes anticipent un succès régional.

Impacts sur le marché crypto

Le marché réagit prudemment. Bitcoin stagne à 121 556 $, avec une capitalisation crypto à 4 000 milliards. Effectivement, Solana gagne 2 % à 219,75 $.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, intègre ce stablecoin. De plus, les layer-2 comme Optimism captent 30 % des flux. En outre, Ethereum, à 4 364 $, reste stable.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, les liquidations atteignent 100 millions de dollars.

D’ailleurs, Binance adapte ses paires euro. Effectivement, la confiance institutionnelle monte. En outre, les flux illicites chutent de 35 % grâce à MiCA.

Perspectives : l’euro numérique gagnant ?

Ce stablecoin peut-il redessiner le marché ? ChatGPT-5 prévoit un marché stablecoin à 500 milliards d’ici 2027. Effectivement, l’euro pourrait capter 10 % des parts.

De plus, des hubs comme Malte adoptent ce modèle. En outre, l’ESMA renforce MiCA, attirant les institutions. D’ailleurs, 15 % des paiements crypto pourraient utiliser ce stablecoin.

Cependant, des défis subsistent. En effet, Tether reste dominant avec 60 % du marché. De plus, des hacks, à 1,2 milliard en 2024, menacent la confiance.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, la France défie le dollar. La vigilance s’impose pour les investisseurs.

