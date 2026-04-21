Le Wrapped XRP – ticker wXRP – a été lancé sur la blockchain Solana cette semaine, offrant aux détenteurs de XRP un accès direct à l’un des réseaux de finance décentralisée les plus actifs sans les obliger à liquider leurs positions.

Le pont est facilité par Hex Trust, qui assure la conservation de niveau institutionnel, et LayerZero, qui gère la couche de messagerie inter-chaînes. Le PDG de Ripple a déclaré publiquement que cette expansion suscite déjà une nouvelle demande, bien que les données on-chain racontent une histoire plus nuancée.

Ce déploiement intervient alors que le XRP se situe environ 59 % en dessous de ses sommets historiques, et que l’écosystème de Solana navigue face à ses propres vents contraires.

Le timing fait de cette intégration moins une expansion triomphale qu’un « test de flux structurels », selon les analystes – une première lecture pour savoir si une liquidité significative migrera réellement entre les chaînes ou si le lancement générera plus d’engagement social que de volume de transactions.

Mécanique du wXRP : comment fonctionne réellement le pont XRP vers Solana

Le mécanisme fonctionne comme suit : les détenteurs de XRP déposent des jetons natifs dans les réserves de garde de Hex Trust, qui émettent une quantité équivalente de wXRP sur Solana selon un ratio de 1:1.

Les jetons enveloppés maintiennent une parité de prix directe avec le XRP natif car chaque unité en circulation est adossée à un jeton natif correspondant détenu en garde institutionnelle.

Lorsqu’un utilisateur rachète des wXRP, ces jetons sont brûlés et le XRP original est libéré – une structure directement analogue au modèle du wrapped Bitcoin qui a étendu l’empreinte DeFi du BTC sur Ethereum dès 2019.

🚀 wXRP is now live on @solana, enabled by @Hex_Trust and @LayerZero_Core. Growing demand for $XRP is driving liquidity cross-chain—opening new paths across ecosystems and expanding the overall market. https://t.co/AiExVF5nvX — RippleX (@RippleXDev) April 17, 2026

Une fois sur Solana, le wXRP est échangeable sur plusieurs des bourses décentralisées principales du réseau – notamment Jupiter, Phantom, Titan Exchange et Meteora – et peut être déployé dans des pools de liquidité AMM ou utilisé comme collatéral dans des protocoles de prêt et d’emprunt.

Cet ensemble de fonctionnalités est significatif : il permet aux détenteurs de XRP de générer des rendements sur un actif qui resterait autrement inerte, sans prendre le risque directionnel de vendre pour se positionner sur un autre jeton.

La couche inter-chaînes repose sur le protocole de messagerie de LayerZero, devenu un choix d’infrastructure courant pour les déploiements de jetons multi-chaînes. Ensemble, Hex Trust et LayerZero positionnent le wXRP au sein de la même architecture technique utilisée par les actifs enveloppés établis – un choix de conception qui reflète probablement une tentative délibérée d’hériter des garanties de confiance que ces systèmes ont déjà acquises sur le marché.

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