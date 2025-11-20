LIVE – Bitcoin se maintient, tout comme Pi Network, alors que XRP demeure dans le rouge – Toute l’actualité du 20 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste stable autour des $90 000, marquant une pause plutôt qu’un retour fulgurant.

Pi Network profite d’un regain d’intérêt et bondit d’environ +9 % sur 24 h.

XRP, malgré son potentiel, reste en retrait sans catalyseur immédiat et subit l’ambiance générale de prudence.

Bitcoin reste solide, mais pour combien de temps ?

Ce 20 novembre, le cours du Bitcoin s’établit dans les alentours de 92 000 $, même s’il avait brièvement reculé sous la barre symbolique des 90 000 $ dans la soirée du 19 novembre.

Ce mouvement traduit un état d’équilibre précaire : Bitcoin tient le coup, mais n’avance pas franchement. Dans un marché majoritairement en repli, cette stabilité est presque une victoire en soi.

Toutefois, cela reste pour le moins insuffisant pour raviver l’optimisme. Le fait que le prix oscille entre 90 000 $ et 93 000 $ indique que les acheteurs attendent un signal fort, tandis que les vendeurs ne lâchent rien. Ainsi, la zone des 90 000 $ devient un espace de bataille : si elle cède, la chute pourrait s’accélérer ; si elle tient, un rebond modéré reste possible.

Pi Network contraste avec le marché

Dans le paysage gris du marché crypto, Pi Network sort du lot. Le 19 novembre, son cours était proche de 0,22 $ ; aujourd’hui, il affiche environ 0,25 $, soit une hausse d’environ +8 % en 24 h. Une progression notable, surtout dans un contexte où la plupart des actifs reculent.

Ce rebond pourrait refléter un regain d’intérêt communautaire ou un catalyseur encore discret. Quoi qu’il en soit, Pi Network prouve qu’il y a encore des exceptions à la règle du repli général.

XRP en net retrait

De son côté, XRP ne parvient pas à s’extirper de la torpeur. Le prix tourne autour de 2,10 $ avec un recul de plus de 15 % sur la semaine. Contrairement à Pi Network, il semble absent du bon flux, malgré un contexte qui pourrait lui être favorable. Le manque de catalyseur immédiat, ou du moins visible, pèse.

En définitive, dans un marché où Bitcoin se contente de tenir, où certains projets sortent timidement du cadre et où d’autres attendent en retrait, la prudence est reine. Le cas de Pi Network montre qu’il existe encore des opportunités, mais celles-ci sont moins globales et souvent plus risquées.

Si Bitcoin parvient à stabiliser solidement au-dessus de 90 000 $ et que des flux reviennent, alors le marché pourrait respirer et ouvrir une fenêtre de redémarrage. Sinon, la consolidation pourrait durer, voire s’accentuer.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, XRP, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

