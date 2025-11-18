L’IA d’Alibaba révèle sa prédiction pour XRP en 2026

Pour Résumer

L’IA d’Alibaba fournit une estimation crédible et argumentée du futur prix de XRP.

Les scénarios dépendent fortement du cadre réglementaire et de l’adoption institutionnelle.

L’année 2026 pourrait marquer un tournant si plusieurs signaux convergent.

Ce que l’IA révèle sur l’avenir de XRP

L’intelligence artificielle s’impose peu à peu comme un repère dans un marché crypto qui manque encore de visibilité. Pour mesurer jusqu’où ces modèles peuvent aller lorsqu’il s’agit d’anticiper le mouvement d’un actif aussi observé que XRP, nous avons interrogé Qwen. Cette IA conçue par Alibaba s’est prêtée à l’exercice de projeter un prix à l’horizon 2026.

Qwen commence par rappeler un point simple, mais qui a tendance à agacer les investisseurs les plus impatients. Aucun modèle, aucune IA, aucun expert ne peut prédire avec certitude l’évolution des prix dans un marché où se mêlent régulation changeante, adoption fluctuante, environnement macro incertain et cycles psychologiques parfois irrationnels.

À partir de ce constat, l’IA propose trois possibles évolutions pour XRP, de la projection la plus modérée à la plus optimiste.

L’analyse de l’IA commence par un état des lieux sans concession. Elle rappelle que XRP reste, en 2025, un actif coincé dans un cadre réglementaire qui vacille encore aux États-Unis. Ripple, pourtant, avance sur d’autres fronts.

En effet, cette dernière étend ses systèmes de paiement en Asie et en Amérique latine, et cette progression soutient son image d’acteur solide, et ce, malgré la pression venue de Washington.

Trois scénarios probables pour 2026 selon l’IA

Dans son scénario optimiste, l’IA d’Alibaba imagine un XRP capable de se stabiliser entre 2,5 $ et 3 $. Cette zone n’apparaît qu’en cas d’alignement exceptionnel. Cela suppose une adoption réelle par les institutions financières et un marché crypto en pleine expansion soutenu par d’importants flux entrants.

Le scénario modéré prend une place centrale dans sa grille de lecture. Pour l’IA, c’est celui qui colle le mieux à l’état actuel du marché. Elle situe alors XRP dans une fourchette allant d’environ 2.1 $ à 2,4 $. La première des trajectoires repose sur une adoption institutionnelle par le marché crypto qui progresse, un cadre réglementaire stabilisé, un marché crypto en mouvement.

Le scénario défavorable, lui, est conçu dans un environnement où les tensions réglementaires renforcent une concurrence entre réseaux, alors que le marché crypto se trouve engagé dans une phase corrective. Dans un tel paysage, XRP évoluerait entre 1,5 $ et 2 $.

À signaler, même dans ce cadre pessimiste, l’IA ne prévoit pas une chute drastique. Elle laisse entendre qu’une forme de confiance subsiste dans la valeur d’usage du réseau Ripple, jusqu’à aujourd’hui très exceptionnel, même dans un contexte durablement défavorable.

Un marché qui cherche des repères pour 2026

L’un des éléments les plus convaincants de l’analyse de Qwen réside dans l’identification des facteurs clés pour l’évolution de XRP. Ces facteurs orienteront le token au cours des deux prochaines années. L’adoption bancaire reste un point central.

Ripple bénéficie déjà d’une présence solide dans certaines régions du monde. L’intégration dans des systèmes de paiement nationaux pourrait aller encore plus loin. Elle permettrait de démultiplier l’usage du réseau.

De plus, dans un marché où la confiance reste pour le moins fragile, la liquidité joue un rôle essentiel. L’intelligence artificielle attire de fait l’attention sur la nécessité de suivre les volumes échangés, une montée progressive de la liquidité étant souvent le signe avant-coureur d’un retournement durable.

En ce mois de novembre 2025, XRP évolue autour de 2.20 $. Pour Qwen, un doublement ou un triplement d’ici à 2026 reste plausible, mais uniquement si une partie des conditions évoquées converge réellement.

En définitive, l’analyse réalisée par l’IA d’Alibaba offre une lecture globale. Elle reste structurée et nuancée et permet de repositionner XRP dans le cadre plus large du rapport de forces autour de la régulation américaine. Elle éclaire aussi la dynamique macroéconomique mondiale et met enfin en perspective l’adoption technologique progressive.

