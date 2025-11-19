LIVE – Bitcoin se stabilise, XRP et Hyperliquid dans le rouge – Toute l’actualité du 19 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin retrouve un point d’équilibre précaire autour de 90 000 $ à 93 000 $.

XRP évolue légèrement au-dessus des deux dollars, mais ne parvient pas à sortir de sa faiblesse structurelle.

Hyperliquid montre un rebond technique qui ne suffit pas à dissiper les signaux de risque.

Bitcoin cherche un socle dans la zone des 90 000 $ à 93 000 $

L’ouverture de cette journée du 19 novembre se caractérise par une relative accalmie, après un épisode de tensions marquées qui avait vu Bitcoin glisser sous les 90 000 $. La chute à environ 89 000 $ avait surpris par sa vitesse, mais la clôture suivante autour de 92 000 $ a offert une zone de respiration.

Le prix tourne désormais dans un couloir étroit compris entre 90 000 $ à 93 000 $, ce qui laisse entrevoir un début de stabilisation. Cette stabilité reste toutefois incertaine car elle apparaît plus comme une pause dans la correction que comme le premier chapitre d’un retour haussier.

Le marché continue d’intégrer la possibilité d’une politique monétaire américaine prolongée dans une direction restrictive et les investisseurs ajustent leurs expositions en conséquence. Malgré tout, l’absence de nouveau creux sous les 90 000 $ donne un point d’appui temporaire qui pourrait éviter une dégradation immédiate.

Une résistance fragile et un marché sans direction

Concernant XRP, les dernières données montrent une zone comprise entre 2,16 $ et 2,22 $ selon les séances. Elle ne change rien à la structure du marché, qui demeure inchangée.

Le mouvement des dernières heures se poursuit, marquée par un affaiblissement progressif lié à la faiblesse générale des altcoins et à l’absence de catalyseurs capables d’imprimer une direction claire, pénalisent particulièrement un actif intermédiaire comme XRP, plus sensible aux variations de sentiment global.

Le léger rebond observé en matinée doit donc être lu avec prudence, car il s’inscrit dans un contexte où les résistances proches restent difficiles à franchir.

Enfin, Hyperliquid se révèle moins tranché. Prise autour des 40 $, la position affichait un gain court terme contraste avec la dégradation plus large du marché. L’évolution sur 24 heures emmène sur une impression de résistance, mais n’assure en rien la durabilité d’une dynamique.

Le marché examine avec attention la capacité du jeton à se maintenir au-dessus de cette zone psychologique, car une rechute pourrait rapidement effacer le rebond.

Le marché crypto aborde cette journée du 19 novembre dans une atmosphère de méfiance contenue. Bitcoin se maintient, XRP s’efforce d’accrocher sa zone de support et Hyperliquid tente de transformer un rebond isolé en signal plus solide.

