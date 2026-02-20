L’offensive de Wall Street sur les marchés de prédiction

Le secteur des marchés de prédiction entre dans une nouvelle dimension avec l’arrivée fracassante de poids lourds de la finance traditionnelle.

Les gestionnaires d’actifs Bitwise et GraniteShares viennent de soumettre des dossiers officiels à la SEC (le gendarme boursier américain) afin de créer des ETF indexés sur les futurs résultats électoraux aux États-Unis.

Cette offensive, lancée ce mardi 17 février 2026, suit de près une démarche similaire de Roundhill Investments. Elle confirme une véritable course contre la montre pour intégrer les « contrats d’événements » dans les portefeuilles boursiers classiques.

NEW: @BitwiseInvest filing for prediction market backed ETFs under brand name PredictionShares. pic.twitter.com/OMDqBYEEEt — James Seyffart (@JSeyff) February 17, 2026

Ce flux de demandes cherche à capitaliser sur la popularité croissante des marchés de prédiction, un secteur qui a connu une augmentation des volumes et de l’intérêt des investisseurs particuliers.

Démocratisation et institutionnalisation

L’objectif est clair : transformer des paris spéculatifs, jusqu’ici réservés à des plateformes spécialisées ou cryptos, en produits financiers régulés.

En « emballant » ces prédictions dans un format ETF, les gestionnaires permettent aux investisseurs d’y accéder via leurs comptes de courtage habituels, sans avoir à manipuler de portefeuilles numériques complexes.

Des approches nuancées : Bitewise vs GraniteShares

Alors que le secteur des marchés de prédiction s’institutionnalise, Bitwise et GraniteShares proposent des approches légèrement différentes pour capturer ce marché estimé à 63 milliards de dollars.

Voici les nuances techniques essentielles à comprendre :

1. Bitwise : La marque « PredictionShares » et l’approche de masse

Bitwise, connu pour son expertise crypto, cherche à créer une gamme complète et structurée.

Bitwise mène la danse avec sa nouvelle marque PredictionShares. Le projet prévoit six fonds distincts couvrant :

Les élections de mi-mandat de 2026 .

. L’élection présidentielle de 2028.

Comment ça marche ? Ces fonds utilisent des contrats binaires (tout ou rien) négociés sur des bourses supervisées par la CFTC.

Si le parti visé gagne, le contrat vaut 1 USD. S’il perd, la valeur tombe à 0 USD. Le prix de l’action de l’ETF fluctue donc en temps réel entre ces deux bornes, servant de baromètre financier aux probabilités de victoire selon les sondages et la psychologie du marché.

2. GraniteShares : L’expertise en trading tactique

GraniteShares, plus habitué aux produits à effet de levier et aux stratégies de niche, adopte une posture plus agressive.

Cible « Traders Actifs » : Sa structure est quasi identique à celle de Bitwise, mais elle s’intègre dans un catalogue de produits déjà très dynamiques (ETF à effet de levier).

Sa structure est quasi identique à celle de Bitwise, mais elle s’intègre dans un catalogue de produits déjà très dynamiques (ETF à effet de levier). Réactivité : GraniteShares mise sur sa capacité à offrir des véhicules très réactifs aux changements brutaux de sondages, visant des investisseurs qui pratiquent le trading à court terme plutôt que la couverture (hedging) de long terme.

Comparaison des structures techniques

Caractéristique Bitwise (PredictionShares) GraniteShares Sous-jacent Contrats binaires CFTC Contrats binaires CFTC Règlement 1$ (Victoire) / 0$ (Défaite) 1$ (Victoire) / 0$ (Défaite) Cible Institutionnels & Particuliers Traders actifs & Tactiques Focus 2026 Mid-terms & 2028 Présidentielle 2026 Mid-terms & 2028 Présidentielle Risque Perte totale du capital (Binaire) Perte totale du capital (Binaire)

3. Les défis communs : Liquidité et Régulation

Malgré leurs différences de positionnement, les deux géants font face aux mêmes obstacles :

Le mur de la SEC : Si les contrats d’événements sont déjà légaux sur des bourses comme Kalshi ou PredictIt (sous surveillance de la CFTC), la SEC doit encore valider leur « emballage » en ETF pour le grand public.

Si les contrats d’événements sont déjà légaux sur des bourses comme Kalshi ou PredictIt (sous surveillance de la CFTC), la SEC doit encore valider leur « emballage » en ETF pour le grand public. La liquidité « évènementielle » : Ces marchés sont extrêmement liquides à l’approche du vote, mais peuvent devenir très étroits longtemps à l’avance, augmentant les écarts de prix (spreads).

Des risques de perte totale

La structure même de ces produits impose une mise en garde sévère. Comme le précise le prospectus de Bitwise, si l’issue politique n’est pas celle attendue, le fonds peut perdre l’intégralité de sa valeur instantanément. C’est un investissement « binaire » au sens le plus strict du terme.

Un marché à 63 milliards de dollars sous haute surveillance

Cette « ETF-isation » des événements réels pourrait injecter une liquidité massive dans un secteur qui vise une valorisation globale de 63 milliards USD. Cependant, le feu vert de la SEC n’est pas encore garanti.

Bien que la CFTC régule les contrats sous-jacents, les autorités restent vigilantes. On se souvient des récents bras de fer juridiques entre des plateformes comme Polymarket et certains États (le Massachusetts notamment) concernant les interdictions de paris sur les élections.

L’approbation finale de ces ETF sera le test ultime pour déterminer si les prédictions électorales ont leur place sur les marchés boursiers destinés au grand public.