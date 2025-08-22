Loi HB 1812 : les élus de Pennsylvanie limités à 1k en crypto ?

Pour Résumer

HB 1812 limite les élus à 1 000 $.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Transparence et éthique en focus.

HB 1812 : une révolution éthique en Pennsylvanie

La Pennsylvanie fait des vagues. En effet, le 20 août 2025, la loi HB 1812, portée par le député Ben Waxman, impose aux élus et à leurs familles de déclarer tout actif crypto dépassant 1 000 $ et de s’en défaire sous 90 jours.

Par ailleurs, cette mesure, amendée au Title 65, interdit toute transaction crypto pendant le mandat et un an après. Effectivement, l’objectif est clair : éviter les conflits d’intérêts dans un marché volatile.

D’ailleurs, la loi vise Bitcoin, altcoins, stablecoins, et NFT, avec des pénalités salées : jusqu’à 50 000 $ d’amende ou cinq ans de prison pour non-respect.

Cependant, des critiques, comme les défenseurs de la blockchain, dénoncent une restriction des libertés d’investissement. Par ailleurs, la Pennsylvanie suit des initiatives fédérales, comme le COIN Act, limitant les élus au Congrès.

Effectivement, cette loi pourrait redéfinir la transparence financière des élus face à l’essor crypto.

Un écosystème crypto sous surveillance

Ce projet secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 000 € (+0,8 %), après un rejet à 114 000 €, tandis qu’Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, boosté par Pectra.

Par ailleurs, Solana, à 195 € (+14 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025. Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), reste robuste, mais les régulations s’intensifient.

D’ailleurs, les arnaques, comme un vol de 783 BTC en août via un faux support, rappellent les risques. Cependant, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance.

Par ailleurs, des outils comme Best Wallet, avec clés biométriques, limitent les failles.

Effectivement, HB 1812, alignée sur des lois comme celle de New York, reflète une méfiance croissante envers les crypto-élus, malgré 1,5 million d’investisseurs en Pennsylvanie.

Perspectives : éthique ou frein à l’innovation ?

Cette loi pourrait tout changer. En effet, limiter les élus à 1 000 $ en crypto pourrait restaurer la confiance publique, mais risque de décourager les candidats pro-blockchain.

Par ailleurs, des ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros, dopant Solana à 280 €.

Effectivement, l’essor crypto, avec 12 milliards d’euros en smart contracts, contraste avec cette régulation stricte.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des lois comme MiCA freinent l’élan.

Ce pari éthique est audacieux, mais la prudence reste de mise face aux tensions entre régulation et innovation.

