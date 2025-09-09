LIVE – XRP, Solana, Hyperliquid, Pepe Node – Toute l’actualité du 09 septembre 2025

Pour Résumer

XRP reste sous pression autour des 3,00 $, porté par l’anticipation de l’ETF spot.

Solana s’impose avec un bond à 220 $ et un narratif institutionnel relancé.

Hyperliquid et Pepe Node dominent les volumes et attirent les capitaux.

Le marché s’active autour de Solana et XRP

XRP reste dans une phase de consolidation active autour des 3,00 $, avec un plus bas journalier à 2,88 $. Le token bénéficie toujours de l’optimisme croissant sur l’approbation d’un ETF spot XRP, dont la probabilité est toujours estimée à 94 % selon Polymarket.

L’open interest dépasse maintenant le milliard de dollars, signe d’un intérêt spéculatif maintenu. Reste à voir si les volumes pourront suivre dans les prochains jours.

De son côté, Solana se distingue clairement du reste du marché. Le prix a touché les 220 $ en hausse de +5,4 % sur 24 heures. La levée record de 1,65 milliard de dollars par Forward Industries pour lancer une trésorerie stratégique sur Solana a propulsé le narratif institutionnel.

Avec plus de 100 000 transactions par secondes, 11,7 milliards de TVL DeFi et près de 500 millions en RWA tokenisés, le réseau attire désormais autant les capitaux que les regards.

Hyperliquid accélère sur la DeFi peandant que Pepe Node intrigue les investisseurs

Dans le même temps, Hyperliquid accélère sur tous les fronts. Le protocole vient d’annoncer le lancement prochain de USDH, son propre stablecoin, dans le but de réduire sa dépendance à l’USDC et à l’USDT. Paxos propose un modèle où 95 % des intérêts servent à racheter du HYPE, créant un levier haussier potentiel.

Mais c’est sur le terrain du volume que Hyperliquid impressionne : 106 millions de dollars de revenus engrangés en août, en hausse de +23 % sur un mois, pour près de 400 milliards de dollars de volume traité.

La plateforme capte désormais 70 % du marché DeFi sur les produits perpétuels, malgré une équipe ultra-réduite. Un véritable exploit dans un secteur aussi concurrentiel et un token qui propose un joli +9 % aujourd’hui pour un prix proche des 55 $.

Enfin, Pepe Node s’impose comme l’outsider le plus original du moment. Son concept ? Des nœuds de minage virtuels à acheter, à upgrader, puis à laisser tourner dans un univers gamifié pour générer des tokens comme $PEPENODE, $PEPE ou $FARTCOIN.

Mais derrière cet aspect ludique, c’est la mécanique économique qui intrigue : 70 % des tokens utilisés pour acheter ou améliorer les nœuds sont brûlés, réduisant drastiquement l’offre en circulation.

Résultat : un modèle déflationniste pensé pour récompenser les utilisateurs actifs. Avec plus de 900 000 $ levés, le projet attire déjà l’attention des investisseurs aguerris comme des fans de memecoins. Un modèle « mine-to-earn » novateur, à surveiller de près dans les semaines à venir.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur XRP, Solana, Hyperliquid et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

