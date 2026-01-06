María Corina Machado : Le Bitcoin au cœur de la reconstruction du Venezuela ?

Pour Résumer

La candidate María Corina Machado propose d'ériger le Bitcoin en pilier de la reconstruction économique vénézuélienne pour éradiquer l'impact de l'hyperinflation.

Son programme audacieux inclut la création d'une réserve nationale en cryptomonnaies afin de protéger les actifs de l'État contre la corruption et les sanctions.

Ce projet de transition fait du Venezuela un candidat sérieux au titre de premier grand laboratoire mondial pour une économie d'État fondée sur la blockchain.

Une alternative monétaire face aux décombres du Bolivar

Pour Machado, le Bitcoin représente bien plus qu’un simple actif spéculatif : c’est un instrument de libération financière. Sous le régime précédent, l’hyperinflation a réduit la monnaie nationale à une valeur purement symbolique, forçant les citoyens à se tourner vers des solutions décentralisées pour préserver leur pouvoir d’achat.

La candidate à la présidence capitalise sur cette adoption organique pour proposer une transition vers une économie où le citoyen n’est plus l’otage des politiques d’impression monétaire de la banque centrale. Selon sa vision, le BTC offre une architecture de confiance que les institutions vénézuéliennes ont perdue depuis longtemps, permettant de garantir la propriété privée et la liberté des échanges.

Vers une réserve souveraine en Bitcoin : Un pari historique

L’ambition de Machado dépasse la simple légalisation d’usage. Elle projette de constituer une réserve stratégique nationale en Bitcoin, une première pour un pays de cette envergure économique dans la région. Cette stratégie vise à sécuriser une partie de la richesse du pays contre la corruption systémique et à attirer les investissements technologiques étrangers.

En s’appuyant sur les infrastructures de minage déjà présentes sur le territoire, elle souhaite transformer l’abondance énergétique du Venezuela en un levier de création de valeur numérique. Ce projet, bien que risqué, est présenté comme l’unique moyen de contourner les circuits financiers traditionnels qui pourraient rester frileux face à l’instabilité de la transition politique.

Les défis d’un laboratoire Bitcoin à l’échelle d’une nation

Le chemin vers une « république crypto » reste toutefois semé d’embûches diplomatiques et techniques. Si le Salvador a ouvert la voie, le Venezuela de Machado devra convaincre des partenaires internationaux, notamment l’administration américaine, de la viabilité d’un tel modèle. La gestion des actifs saisis à l’ancien gouvernement et la refonte du système bancaire national seront les premiers tests de cette politique audacieuse.

Machado parie sur le fait que la transparence inhérente à la blockchain sera son meilleur allié pour prouver au monde la probité du nouveau régime. Si elle l’emporte, le Venezuela pourrait bien devenir le terrain d’expérimentation le plus important de l’histoire des monnaies numériques, prouvant que le Bitcoin peut être le remède à l’effondrement d’un État rentier.

