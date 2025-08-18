Maxi Doge : Prévente record, Dogecoin en toile de fond, quelle trajectoire ?

Pour Résumer

Grayscale, une avancée majeure pour Dogecoin

Cela pourrait transformer la situation pour Dogecoin, marquant un lien entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies. Maxi Doge s’inscrit dans un ensemble d’initiatives pour renforcer la légitimité institutionnelle de Dogecoin

D’autres entreprises comme REX-Osprey et Bitwise ont aussi présenté leurs propres propositions d’ETF pour Dogecoin.

Le rôle clé de la régulation et de la politique

La SEC a lancé un programme visant à moderniser les régulations sur les cryptomonnaies, soutenant ainsi Dogecoin sur le marché. Par ailleurs, des lois fédérales comme le GENIUS Act ont renforcé la confiance des investisseurs.

Ces changements devraient attirer davantage de demande institutionnelle pour Dogecoin et les coins similaires, comme Maxi Doge.

Un nouveau prétendant aux côtés de Dogecoin

Maxi Doge ($MAXI) se distingue en tant que meme coin ambitieux dans la lignée de Dogecoin. C’est un projet qui ne mise pas sur l’utilité, mais sur l’énergie brute et la communauté. Son objectif ? Dépasser Dogecoin en tant que meme coin le plus viral du marché.

Les développeurs ont réservé 40 % de l’offre totale pour des actions marketing, visant à faire connaître Maxi Doge. Cela comprend des compétitions de trading, des collaborations avec des influenceurs, et des campagnes de PR.

Stratégie d’attaque : de la prévente à la domination

La prévente de Maxi Doge bat des records, ayant déjà levé plus de 1,1 million de dollars. À l’heure actuelle, 1 $MAXI coûte seulement 0,0002525 $. Ce prix est destiné à augmenter avant son lancement sur le marché ouvert.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Les investisseurs qui participent à la prévente de Maxi Doge ont l’opportunité de profiter de prix encore bas avant que le projet ne se positionne parmi les leaders du marché. Avec l’élan de Dogecoin et le soutien croissant pour les projets similaires, Maxi Doge pourrait bien devenir l’un des prochains grands noms de la crypto.

Le monde des meme coins est en pleine expansion, et Maxi Doge est prêt à jouer un rôle clé dans cette évolution.

Source : Maxidoge

